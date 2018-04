‘Belíssima’ será a reprisada no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

A novela Belíssima substituirá Celebridade no Vale A Pena Ver de Novo. De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, a novela está programada para estrear antes da Copa do Mundo, competição que começa no dia 14 de junho.

Com diversos momentos passados na Grécia, Belíssima trouxe a problematização de uma sociedade que vive de aparências e discussão de temas como racismo. Escrita por Silvio de Abreu, atualmente o diretor de dramaturgia da Globo, a trama contou com nomes como Fernanda Montenegro, que viveu a vilã Bia Falcão, Lima Duarte, Tony Ramos, Glória Pires, Reynaldo Gianecchini e Claudia Abreu.

A novela também marcou a estreia da modelo Letícia Birkheuer como atriz, e foi um dos primeiros trabalhos feitos por Marina Ruy Barbosa, então com 10 anos, na emissora.