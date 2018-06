Bela Vista serve o melhor café colonial da Serra Gaúcha

A tradição de cobrir uma mesa inteira com doces, bolos, pães, frios, salgados e bebidas tem muito a ver com a história de Gramado. Quando a cidade mal completava sua maioridade, o dentista Jayme Prawer decidiu comercializar uma refeição com tudo o que os colonos costumavam servir para ele em suas consultas domiciliares. A iniciativa deu origem a este endereço de café colonial e a uma das especialidades culinárias mais conhecidas e queridas da Serra Gaúcha. Desde muito cedo, o Bela Vista foi regido por Lira Caliari, a primeira doceira da casa. Ela incrementou o cardápio com receitas de família e, depois, tornou-se proprietária do lugar. Funcionando ao longo da tarde e da noite, o estabelecimento chegou à oferta dos oitenta itens atuais e virou sinônimo de fartura gastronômica. Aqui, o cliente paga um preço fixo de R$ 75,00 e tem a mesa forrada por produtos caseiros. Disputam espaço bolos de chocolate, cenoura, amendoim, limão e laranja. Apreciadores de frituras podem se esbaldar com croquete de frango e rissole de presunto e queijo. Há também polenta frita, pizza de atum e torta fria. No setor mais proteico, surgem filé de frango grelhado, linguiça e lombo de porco. Café, leite, chocolate quente e frio, chá, suco de uva e vinho fazem parte do rol de bebidas. Ao final, quem tiver fôlego para um docinho recorre a um balcão exclusivo de sorvetes e tortas, incluindo a tradicional marta rocha.

Avenida das Hortênsias, 3500, Gramado, ☎ (54) 3286- 1608 (342 lugares). 11h30/23h (sáb. e dom. A partir das 10h). Aberto em 1972.

