A atriz Beatriz Segall, 92 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta semana. De acordo com a assessoria de imprensa do centro médico, a família da atriz pediu sigilo e privacidade em relação ao motivo e o período de sua internação.

Beatriz pode ser vista atualmente na pele de sua mais famosa personagem na televisão, Odete Roitman, na reprise da novela Vale Tudo, no canal pago Viva.

(Com Estadão Conteúdo)