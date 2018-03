Bastidores e o pivô do divórcio de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho

Novos elementos e nomes começam a explicar a separação da apresentadora Luciana Gimenez e do empresário Marcelo de Carvalho. Desde o divórcio, o sócio da RedeTV! tem circulado com a socialite Simone Abdelnur. O casal foi visto jantando no A Bela Sintra, restaurante chique de São Paulo, e no jantar promovido por uma grife italiana. Ele também a levou para passar o final de semana em sua mansão de Ilhabela. Eles foram de helicóptero e por lá fizeram passeio de barco. Luciana e Marcelo se casaram em Ilhabela, aliás. O romance do novo casal teria começado há alguns meses.

Simone era amiga de Luciana Gimenez. Elas já se encontram em jantares em São Paulo e na Europa. Não bastasse esse fator, circula na sociedade paulistana que Luciana teria ficado com o empresário Bruno Garfinkel, triatleta e integrante da família fundadora da Porto Seguro. Garfinkel, olha a coincidência!, é ex-marido de Simone Abdelnur. Luciana e Garfinkel curtem todas as fotos de suas respectivas contas no Instagram.

A apresentadora e seu ex-marido ainda moram na mesma cobertura paulistana, colocada à venda por 80 milhões de reais. Ela segue no comando do Superpop, seu programa na RedeTV!, emissora que tem o “ex” como sócio. O contrato dela com o canal, no entanto, venceu em 2017.

Luciana se nega a falar da separação para preservar os filhos (Lorenzo, da realção com Carvalho, e Lucas, filho de Mick Jagger — mas que postava foto com o padrasto para homenageá-lo no Dia dos Pais). Ela e Garfinkel negam ter ficado. Marcelo de Carvalho não quis se manifestar.