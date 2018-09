Bargaço leva como melhor cozinha de peixes e frutos do mar

Ano após ano, pouca coisa muda nesta filial da rede, fundada em Salvador no início da década de 70. Talvez resida aí seu maior trunfo: clientes fiéis, que no passado iam com os pais e agora levam os filhos, sabem o que vão encontrar no cardápio e sentem-se em casa diante do atendimento simpático da brigada. Boa parte da equipe, a exemplo do maître Lourenço de Albuquerque, conhece os mais assíduos pelo nome e sabe de suas preferências. Os garçons mais antigos também se lembram com facilidade dos famosos que passaram por ali, como Pelé e Julio Iglesias, e mantêm discrição em relação aos políticos — mas não é segredo para ninguém que muitos deles, vindos de Brasília, seguem direto do aeroporto para o restaurante, a fim de almoçar ou jantar com seus correligionários. Geralmente precedida pela casquinha de siri (R$ 13,00) ou pelo acarajé (R$ 35,00, duas unidades), a refeição pode ser estrelada pela lagosta grelhada, regada a azeite e servida com arroz e batata sautée (R$ 168,00). Os mesmos acompanhamentos chegam com o peixe inteiro à moda do chef, que apresenta cioba recheada de farofa feita com ovos, camarão e azeitona (R$ 160,00). Também são muito requisitadas as perfumadas moquecas, levadas à mesa em panela de barro (a de camarão sai a R$ 153,00; de segunda a sexta, o preço cai para R$ 99,00). No almoço de segunda a sexta-feira, há menu executivo, com direito a entrada, principal e sobremesa, por R$ 59,00. Avenida Engenheiro Antônio de Góes, 62, Pina, ☎ 3465-1847 (280 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h). Aberto em 1991. $$$

