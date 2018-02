Barbra Streisand tem dois cães clonados de cachorra que morreu

Barbra Streisand revelou nesta terça-feira à revista Variety que suas cachorras Miss Scarlett e Miss Violet são clones de Samantha, animal de estimação que a atriz teve e que morreu em 2017 aos 14 anos. “Elas têm personalidades diferentes. Estou esperando ficarem maiores para poder ver se têm os olhos marrons e a seriedade (de Samantha)”, conta a cantora.

Os animais são da raça Coton de Tulear. Para a reportagem, Barbra aparece em um vídeo com Miss Scarlett e Miss Violet, as duas cadelas clonadas a partir de células extraídas da boca e do estômago de Samantha, e um terceiro pet, Fanny, prima de Samantha.

Barbra, de 75 anos, tem dois Oscars: um de melhor atriz por Funny Girl: A Garota Genial (1968) e outro de melhor canção original com Evergreen, trilha do filme Nasce uma Estrela (1976).