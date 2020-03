Backstreet Boys decidem adiar show em São Paulo

A boy band americana Backstreet Boys decidiu neste sábado, 14, seguir a orientação do governo do estado e da prefeitura de São Paulo de cancelar eventos e reuniões que reúnam acima de 500 pessoas, a fim de evitar contágio por coronavírus. A banda publicou em suas redes sociais o adiamento do show que deveria acontecer neste domingo, 15, no Allianz Parque. O estádio tem capacidade para mais de 40 mil pessoas, e os ingressos estavam esgotados há meses. Os músicos se apresentaram na noite de sexta-feira no Rio de Janeiro na Jeunesse Arena, que estava lotada. Leia o anúncio da banda:

Important news for our fans in Brazil. pic.twitter.com/CWC4SjNm63 — Backstreet Boys (@backstreetboys) March 14, 2020

O adiamento foi confirmado pela produtora Live Action, que disse que a nova data será anunciada em breve e também recomenda que os fãs mantenham seus ingressos para comparecer ao evento. Leia a íntegra:

“Nós lamentamos anunciar que, de acordo com as recentes restrições recomendadas pelo Governador do Estado de São Paulo, o show dos Backstreet Boys, programado para domingo, 15 de março, no Allianz Parque, foi adiado. A segurança e o bem-estar de nossos fãs, funcionários e de todas as pessoas são sempre nossas principais prioridades. Lamentamos a decepção dos fãs.

Incentivamos que os fãs mantenham seus ingressos para a nova data do show, que será anunciada em breve.

Informações sobre a nova data do show e ingressos serão anunciadas em breve, bem como a política de reembolso do valor do ingresso para aqueles que não conseguirem comparecer na nova data.”