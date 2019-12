Baby Yoda e outros seres fofos de ‘Star Wars’

O serviço de streaming da Disney (Disney+) só chega ao Brasil em 2020. Mas a principal série do estúdio, The Mandalorian, já virou fenômeno nas redes sociais do mundo todo por um motivo um tanto inusitado: o fofo Baby Yoda, que é chamado simplesmente de “A Criança” no programa de TV derivado de Star Wars (e não, não é uma versão mais jovem do Yoda), rende memes e provoca uma corrida por brinquedos. Prestes a lançar o filme A Ascensão Skywalker, porém, o Baby Yoda não é o único personagem não-humano a conquistar os fãs da saga. VEJA listou os estranhos seres que amolecem os corações mais duros da galáxia:

Baby Yoda (A Criança)

O personagem faz parte da série The Mandalorian disponível no Disney+ (só disponível no Brasil em 2020). Apesar de ainda não ser transmitido no país, virou sensação na internet, nas lojas de brinquedos e até mesmo em artes de rua espalhados pelo mundo. Ele é o grande companheiro do protagonista da série, um fora da lei interpretado por Pedro Pascal e tem este nome por se tratar da mesma espécie do mestre Jedi que treina Luke Skywalker no filme Star Wars: Episódio V- O Império Contra-Ataca (segundo filme da primeira trilogia).

Ewok

Os Ewok são de uma tribo de seres inteligentes, caçadores nativos da Lua Florestal de Endor. Os bichinhos que se assemelham a ursinhos de pelúcia vivem em várias cabanas em copas de árvores e moradias primitivas. Eles aparecem pela primeira vez no filme Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi. Eles são uma parte controvérsia no mundo de George Lucas, pois muitos fãs acharam (e ainda acham) que os bichinhos fofos são muito infantis, além de surreais ao vencerem um exército de stormtroopers armados e treinados em batalha com a tecnologia primitiva.

Chewbacca

Apelido: Chewie — é o copiloto da nave Millennium Falcon e o melhor amigo de Han Solo, e um alienígena da raça Wookiee, oriundo do planeta Kashyyyk. Tendo participado de oito dos nove filmes da franquia (A Guerra dos Clones, A Vingança dos Sith, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca, O Retorno do Jedi, O Despertar da Força, Os Últimos Jedi, A Ascensão Skywalker). Apesar da aparência e fala assustadora, o personagem conquistou por seu jeito cômico e bela amizade com o personagem de Harrison Ford. Foi interpretado por Peter Mayhew, que, com seus dois metros de altura foi escolhido por George Lucas.

BB-8

Droid que estreou na nova trilogia, com O Despertar da Força, em 2015. Ele é um robô esférico com movimentação livre de sua cabeça em formato de domo, com inteligência artificial que consegue se comunicar com todas as espécies da galáxia. Um diferencial em toda a saga é que os robôs, assim como outros seres tem vozes de humanos. No caso do robozinho, que mais se parece com um cachorro de estimação, as vozes são dos comediantes Bill Hader e Ben Schwartz.

C-3PO

“Nunca subestime os Droids”, diz Princesa Leia (Carrie Fisher) logo no começo do novo filme Star Wars – A Ascensão Skywalwer. E realmente, C-3PO foi o primeiro droid a ganhar os corações dos fãs, e aparece em praticamente todos os filmes (sete ao todo). Ele é medroso, pessimista e atrapalhado, sempre criticando ou ironizando seu companheiro R2-D2 (de quem é inimigo mortal na vida real). A famosa voz que deu origem aos “Ó céus!” e “Estamos perdidos!” é do ator Anthony Daniels.

Porgs

Por último, mais não menos importante, estão os Porgs, criaturas que mais se parecem pombos, porém, carinhosos e amigáveis (eles, de fato, são os mais fofos de toda a saga). Os bichanos aparecem na nova trilogia de filmes Star Wars e vivem em Ahch-To, o mesmo planeta onde Luke Skywalker se encontrava exilado e onde foi construído o primeiro Templo Jedi. Uma espécie de ave, os Porgs habitam as falésias de Ahch-To, onde voam e constroem os seus ninhos. Como o planeta recebe poucos visitantes, a curiosidade nesses forasteiros são as principais características desses animais.