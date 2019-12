Fenômeno nas redes sociais, Baby Yoda já provoca corrida por brinquedo

O serviço de streaming da Disney só chega ao Brasil em 2020, mas a principal série do estúdio, The Mandalorian, já virou fenômeno nas redes sociais do mundo todo: o fofo Baby Yoda, que é chamado simplesmente de A Criança no programa de TV derivado de Star Wars (e não, não é uma versão mais jovem do Yoda), rende memes e já provoca uma corrida por brinquedos.

Prestes a lançar o filme A Ascensão Skywalker, a Disney demorou para faturar com o personagem. Por enquanto, só foram anunciadas camisetas, canecas e capas de iPhone. De acordo com a CNBC, a empresa não lançou muitos produtos do personagem para não dar ‘spoiler’ para quem ainda não tem acesso à série. Pouco antes do Natal, a expectativa dos fãs é que uma avalanche bonecos verdinhos de pelúcia tome conta do mercado.

Nesta terça, uma novidade chamou atenção dos internautas: a Funko anunciou que lançará uma versão do Baby Yoda. A má notícia é que ele só estará disponível nas lojas em março do ano que vem (a pré-venda já pode ser feita). O preço? 11 dólares. Nos Estados Unidos, a notícia entrou na lista de assuntos mais procurados nas redes sociais.

O Funko do Baby Yoda: em pré-venda O Funko do Baby Yoda: em pré-venda

Enquanto os brinquedinhos não vêm, os brasileiros se divertem com a presença de Baby Yoda em formato de meme. Confira:

Dá pra culpar o Yodinha? pic.twitter.com/7SqZqEctjD — NerdBunker (@Nerdbunker) December 2, 2019

domingo 23h: "mãe preciso levar cartolina amanhã" pic.twitter.com/AO1xSkHFcQ — Giã RAIVAS (@geanrivas) November 24, 2019

eu em paz comigo mesmo vendo todos os meus sonhos serem destruídos por culpa minha pic.twitter.com/EHvDmcnZLg — rod (@rodpocket) December 1, 2019

eu com 5 anos pensando pq a lua ta me seguindo pic.twitter.com/C1tV7nSk5N — Matt 🌙 (@sweetarcticboy) November 28, 2019