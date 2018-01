Aziz Ansari, de ‘Master of None’, é acusado de assédio sexual

Aziz Ansari, ator dos seriados Parks and Recreation e Master of None, é mais um nome na extensa lista de celebridades acusadas de assédio e abuso sexual. Uma mulher de 23 anos, cujo nome não foi revelado, diz que Ansari a molestou sexualmente em setembro do ano passado, pouco após a entrega dos prêmios Emmy.

Os dois teriam se conhecido durante a premiação e saíram para jantar dias depois. A vítima – que trabalha como fotógrafa – afirma que Ansari se mostrou desconfortável no restaurante e deu sinais claros que queria sair dali o mais rápido possível para seu apartamento, localizado no Tribeca, região nobre de Nova York. Ali, Ansari passou a beijar a mulher, tentou tirar a roupa dela, e saiu à procura de um preservativo – apesar da vítima insistir que não tinha desejos de manter uma relação sexual com ele. Depois, tentou ainda fazer sexo oral nela. As inúmeras investidas levaram a fotógrafa às lágrimas. Ansari disse então que estava apenas “se divertindo”. No dia seguinte, ela mandou um texto para o ator, reclamando de seu comportamento.

A vítima disse que decidiu denunciar o ator depois de tê-lo visto portar um pin do #TimesUp (movimento que investiga casos de assédio e disparidade salarial) durante a entrega do Globo de Ouro, realizada no domingo passado. Ele entrou para a história ao se tornar o primeiro americano de origem asiática ao receber um prêmio de melhor ator, por sua performance em Master of None.