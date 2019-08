Azealia Banks ataca Pabllo Vittar: ‘Nunca vou abrir show para a vagabunda’

Conhecida pelas polêmicas e comentários depreciativos, a rapper Azealia Banks se recusou a pedir desculpas a Pabllo Vittar por ter ofendido a brasileira após cancelar um show que faria ao seu lado em Fortaleza no ano passado. Nas redes sociais, Azealia ainda teceu novas críticas à cantora nesta quinta-feira, 15.

A americana publicou em seus Stories, do Instagram, uma conversa com um seguidor na qual o rapaz pedia que ela se retratasse com a drag queen. Azealia cancelou a apresentação com Pabllo em 2018 porque se recusou a abrir o show da cantora brasileira.

“Como eu ofendi uma comunidade inteira ao dizer pra uma drag queen que ela não está arrasando como pensa que está? Pabllo me dá uma vibe de artista de nível C ao fazer a arte dele uma réplica em estilo cabaré do que os artistas estão fazendo em mercados de nível A”, escreveu a cantora.

E continua ofendendo os cantores brasileiros em geral. “Eu sinto que muitos artistas brasileiros têm um estilo forçado de audição do American Idol que é desnecessário. O Brasil tem uma cultura rica, profunda e única… a cultura americana é tão vazia e pobre”.

Azelia ainda expressou o “desejo” dela de que a drag queen pudesse encontrar a “sua voz artística” que ela ainda não possui. “Ela copia o que ela vê e então quer exigir respeito de uma artista que trabalhou duro e literalmente sofreu para achar a própria voz. Dito isso, eu nunca vou abrir um show para a vagabunda e não peço desculpas”, finaliza a rapper.

Não contente com a publicação, a cantora ainda fez um outro texto preconceituoso contra Pabllo e contra a cultura brasileira. “Eu sinto que os pop stars brasileiros atuais meio que tentam ‘subir’ ao pop ocidental quando eles deveriam simplesmente destruir tudo com aquelas profundas raízes brasileiras e poder espiritual”.

Pabllo Vittar ainda não se pronunciou sobre o caso.

Histórico

Está não é a primeira vez que a cantora arruma briga com brasileiros. Em 2017, Azelia disse que estava sofrendo racismo por parte dos seguidores brasileiros e respondeu com mais preconceito: “Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de ‘black whore’ (vadia negra) por brasileiros brancos”. Em entrevista exclusiva a VEJA, em 2016, a cantora revelou que não liga para o que os outros pensam sobre ela.