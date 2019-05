O escritor americano George R.R. Martin, autor da saga As Crônicas de Fogo e Gelo, usadas como base para a produção da série Game of Thrones, desmentiu, nesta terça-feira 14, o boato de que os dois últimos livros da saga já estariam escritos e não teriam sido publicados por um acordo com a “HBO”.

Em um post no seu blog pessoal, Martin demonstrou irritação com as notícias falsas sobre o caso.

“Não, The Winds of Winter e A Dream of Spring não estão prontos. Dream sequer está começado. Não vou começar a escrever o volume sete antes de terminar o seis”, afirmou o escritor.

Portais especializados apontam que o ator Ian McElhinney, que interpretou Barristan Selmy, um dos membros da Guarda Real, em Game of Thrones, seria a fonte do rumor. Ele teria feito a afirmação em uma convenção com fãs da série, afirmando que Martin terminou há anos de escrever os dois últimos livros da saga.

“Parece absurdo que eu tenha que dizer isso. O planeta é redondo, a Terra gira ao redor do sol, a água é molhada… Preciso dizer isso também? Acho incrível que alguém acredite nessa história por um instante. Não faz nenhum sentido”, criticou o escritor.

Martin ainda mencionou as editoras que publicam os livros escritos por ele para provar que os rumores não são verdadeiros.

“Por que eu esperaria anos com livros acabados? Porque meus editores – não só aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo – iriam concordar com isso? Eles ganham milhões e milhões de dólares toda vez que um novo livro sai, assim como eu. Adiar não faz sentido. Por que a HBO gostaria do atraso? Os livros ajudam a criar interesse na série e vice-versa”, argumentou.

“Portanto, não, os livros não estão prontos. A HBO não me pediu para adiá-los, nem David (Benioff) e Dan (Weiss) (produtores da série). Não há um ‘acordo’ para segurar os livros”, continuou.

O escritor aproveitou a postagem para atacar o “jornalismo de internet” e disse que tem coisas melhores para fazer do que acompanhar os rumores que buscam audiência.

“De vez em quando, no entanto, uma dessas histórias consegue um valor improvável e rir da insanidade não é suficiente”, diz Martin.

O escritor também pede, em tom humorado, para que os fãs não acreditem em tudo o que leem na internet, apenas no que está em seu blog.

(Com EFE)