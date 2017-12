Atrizes dos filmes da Marvel se unem por filme só com as mulheres

Em plena divulgação da aventura Jumanji – Bem-vindo à Selva, a atriz escocesa Karen Gillen falou ao site Indiewire sobre o os filmes do universo Marvel, do qual também faz parte (ela faz a azulada Nebula, de Guardiões da Galáxia). Segundo ela, as intérpretes de heroínas do estúdio estão se unindo para criar uma história só com elas. “Agora é a hora certa, mais do que nunca” disse, referindo-se ao supergrupo feminino. “Veja o sucesso de Mulher-Maravilha. É claramente algo que todas nós queremos”.

Em novembro, em um evento da Marvel, o produtor Craig Kyle aproveitou que várias atrizes estavam lá e tirou uma foto para mostrar à filha. Estavam lá, além dela, Zoe Saldanha (Gamora, também de Guardiões), Tessa Thompson (Valquíria, de Thor: Ragnarok), Scarlett Johansson (Viúva Negra, de Vingadores), Brie Larson (a futura Capitã Marvel), Danai Gurira (Okoye, de Pantera Negra, ainda inédito), Evangeline Lilly (Vespa, de Homem-Formiga) e Pom Klementieff (Mantis, de novo Guardiões).

A imagem, que fez sucesso no Twitter, marcou o nascimento da ideia, levada por elas a Kevin Faige, o chefão da empresa, no mesmo dia. “Brie Larson disse: ‘devíamos ir até o Kevin e dizer para ele fazer um filme com o time feminino da Marvel’, então nós todas marchamos até lá em grupo e conversamos com ele,” contou Karen. “Ele ficou meio ‘Sim, isso seria espetacular’. Na verdade, não se comprometeu a nada, mas achou que era uma grande ideia”.