Atriz riu e chorou com texto do último ano de ‘Game of Thrones’

O elenco da série Game of Thrones, da HBO, já teve acesso a parte do roteiro da oitava e última temporada. A atriz Sophie Turner, que vive Sansa Stark, contou à revista Entertainment Weekly que a mesa de leitura, na qual os atores se reúnem em um pré-ensaio só para ler suas falas, foi uma mistura de alegria com depressão.

“Tivemos a leitura um tempo atrás e, no final disso, estávamos todos de pé, aplaudindo e chorando”, disse. “Estávamos todos lá, todos que tiveram alguma parte disso. Foi fantástico.” Segundo ela, a equipe se fechou por seis horas em uma sala com as persianas fechadas. Os risos e as lágrimas foram espontâneos. “Ficamos um pouco emocionados e depois pensamos: ‘Bem, agora temos oito meses, ainda temos um tempo para passar juntos.'”

Há uma semana, em entrevista à Variety, Sophie deixou escapar que a oitava e última temporada só vai ao ar em 2019, apesar de os produtores não terem estabelecido uma data oficial. Ela respondia uma questão sobre os muitos projetos em que está envolvida, como seu segundo filme no universo X-Men, no papel da jovem mutante Jean Grey.