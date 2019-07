Atriz diz que não foi convidada para ‘Top Gun 2’: ‘Aparento minha idade’

Previsto para ser lançado em 2020, o filme Top Gun: Maverick dará sequência ao filme Top Gun – Ases Indomáveis, lançado em 1986. Estrelado por Tom Cruise, que retorna ao papel de Maverick, o filme não contará, no entanto, com a atriz Kelly McGillis, que interpretou Charlie, interesse romântico do protagonista na produção original. McGillis acredita não ter sido convidada para o novo longa por estar “velha e gorda”, como afirmou ao programa americano Entertainment Tonight.

“Acho que eles nunca me chamariam”, disse a atriz. “Eu estou velha e gorda e aparento ter a minha idade.” A atriz ainda afirmou que não viu o trailer do novo filme e, quando perguntada se planeja assisti-lo quando for lançado, ela respondeu que “depende das críticas que ele receber. Mas não está na minha lista de coisas que pretendo fazer.”

Sobre os ex-colegas de trabalho, McGillis disse que não mantém contato com ninguém. “Acho que eu falei com algumas pessoas algumas vezes. Mas a verdade é que trabalhar em filmes é estranho porque tem um monte de gente que vem de diferentes partes do mundo.”

No novo longa, Jennifer Connelly dará vida a um novo interesse romântico de Tom Cruise. Sobre a escalação da atriz, McGillis afirmou que está “feliz que ela conseguiu essa oportunidade”.

Top Gun: Maverick está previsto para chegar ao Brasil em junho de 2020. Confira o trailer abaixo.