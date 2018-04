Atriz de ‘Harry Potter’ vive aventuras após aposentadoria em novo filme

A atriz Imelda Staunton, conhecida por interpretar a vilã Dolores Umbridge na saga Harry Potter, é a protagonista da nova comédia britânica Acertando o Passo. No longa, Imelda é Sandra Abbot, que decide aproveitar a vida de aposentada depois de descobrir uma traição do marido.

A trama acompanha as transformações de Sandra, que passa a morar com a irmã e fazer aulas de dança comunitária com um grupo de idosos. O filme ainda conta com Timothy Spall e Joanna Lumley no elenco, além de Richard Loncraine na direção.

Confira o trailer divulgado com exclusividade por VEJA. A produção tem estreia prevista para o dia 10 de maio.