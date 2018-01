Atriz brasileira Morena Baccarin pagará pensão a ex-marido

Chegou ao fim a batalha judicial entre a atriz Morena Baccarin e o ex-marido Austin Chick pela guarda do filho do casal, Julius.

O acordo do ex-casal prevê que o Austin se mude de Los Angeles para Nova York, onde a brasileira vive com o atual marido, Ben McKenzie, para que dividam a guarda da criança de quatro anos. Ficou acordado que o diretor receberá uma pensão mensal no valor de 5 000 dólares mais um adicional de 3 500 dólares para o filho.

Baccarin e Chick casaram-se em novembro de 2011 e divorciaram em julho de 2015. O embate entre os pais de Julius já durava dois anos. Inicialmente Chick pedia que o filho permanecesse em Los Angeles, onde o casal vivia.