Atriz brasileira estrela nova série da Disney: ‘Quero passar uma mensagem’

Aos 20 anos, a atriz brasileira Isabela Souza será a protagonista de uma nova série da Disney. Bia será uma produção original das filiais dos estúdios da América Latina, Europa, Oriente Médio e África e contará com um elenco de atores de diferentes nacionalidades.

Isabela integrou o elenco da série brasileira da Disney Juacas, já exibida na América Latina e em Portugal. Depois do primeiro trabalho, foi escolhida para protagonizar a nova produção, que será transmitida para a América Latina e Europa no próximo ano. “Quero passar uma mensagem e inspirar o meu público. É uma responsabilidade grande, mas estou muito feliz em assumi-la”, contou a VEJA, ao comentar sobre a nova trama.

Na história, a protagonista Bia convive com amigos de diferentes talentos e que gostam de criar conteúdo para a internet. O grupo bate de frente com outros jovens, que buscam apenas popularidade nas redes sociais. “Mesmo com tantos padrões que estão sendo impostos com as redes sociais, que nos influenciam muito hoje, a série passa a mensagem de nunca deixarmos de ter a nossa personalidade”, explica.

Isabela viu uma mudança drástica na sua vida ao receber a notícia de que estrelaria a série. Ela precisou trancar a faculdade de marketing que cursava no Rio de Janeiro e se mudou para Buenos Aires em abril, onde a série será filmada. Desde então, começou um curso para ficar fluente em espanhol — idioma em que a produção será gravada — antes de começar a preparação de atuação, canto e dança junto com o resto de elenco.

A atriz cresceu assistindo aos programas da Disney e contou que se preocupou ao saber do caso de overdose da cantora Demi Lovato, que ganhou reconhecimento ao participar de produções nos estúdios do Mickey, como Camp Rock. “Sempre converso com a minha família sobre a importância de manter a saúde mental”, explica. “Uma parte da nossa preparação se chama life coach, com duas psicólogas que fazem exercícios conosco de quinze em quinze dias. Ainda temos a oportunidade de ter encontros individuais com elas, em que contamos como nos sentimos também”.