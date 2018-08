Demi Lovato deixa reabilitação para fazer tratamento psiquiátrico

Demi Lovato deixou a reabilitação, onde estava internada desde o último sábado, para seguir um tratamento psiquiátrico na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, por recomendações médicas. De acordo com o site TMZ, a cantora ficará no local por alguns dias para um tratamento com um médico especializado em sobriedade e saúde mental.

Demi foi encaminhada para a reabilitação, depois de ter ficado internada por doze dias no hospital Cedars-Sinais Medical Center, em Los Angeles, por ter sofrido uma overdose no dia 24 de julho. Ela precisou ser reanimada com Narcan, um medicamento usado em casos de overdose por opioides. Desde então, ela iniciou tratamento para a dependência do álcool e drogas.

Ainda de acordo com a publicação, Demi desembarcou em Chicago junto com a mãe na madrugada de sexta-feira e deverá ficar no local durante alguns dias. Depois disso, ela voltará para a reabilitação. O tratamento na nova cidade foi recomendado por especialistas da clínica em que ela estava internada.

Na quarta-feira, foi anunciado que a turnê que Demi faria na América do Sul (incluindo o Brasil) em novembro foi suspensa. A organização dos shows afirma que a americana decidiu cancelar as apresentações para “focar em sua recuperação”.