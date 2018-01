Ator que fazia o Tinky Winky, dos Teletubbies, morre, aos 52 anos

Morreu o ator britânico Simon Shelton Barnes, aos 52 anos. Ele atuava sob a pesada fantasia de Tinky Winky, o personagem roxo dos Teletubbies, programa para a primeira infância que alcançou sucesso mundial entre 1997 e 2001. A notícia foi divulgada nesta terça-feira, mas ainda não está claro o dia da morte ou a causa. Ele deixa três filhos.

Além de atuar, ele era bailarino profissional e coreógrafo. No início, hesitou em aceitar o trabalho do programa da BBC. “Achei arriscado deixar o balé, mas realmente valeu a pena”, contou em entrevista ao se lembrar das cartas de crianças e pais que recebia. Com a popularidade, ele chamou a série de “o Beatles da TV Infantil”.

Sua sobrinha, a também atriz Emily Atack, fez uma homenagem a ele no Instagram. “Meu maravilhoso tio Simon Barnes foi tirado de nós de repente”, escreveu. “O mais gentil e talentoso homem que eu já tive o prazer de conhecer. Amado por todos que o conheceram e assim será para sempre”.

O funeral está marcado para o dia 7 de fevereiro na cidade de Bedford, nos arredores de Londres. No espírito do programa e da alegria de Barnes, a família pediu que os presentes vestissem roupas coloridas.