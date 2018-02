Ator mirim de ‘Sexto Sentido’ causa tumulto em aeroporto

Haley Joel Osment, que protagonizou o filme O Sexto Sentido (1999), causou tumulto no Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas. O ator de 29 anos começou a brigar com funcionários do guichê da companhia American Airlines depois de perder um voo.

De acordo com o site americano E! News, um representante do aeroporto confirmou que seguranças foram chamados para conter um “passageiro indisciplinado”. No entanto, quando chegaram ao local, Osment já havia ido embora. Uma hora após as autoridades atenderem ao chamado, o ator voltou ao guichê e começou a fazer “ameaças verbais aos funcionários”.

Para a revista americana People, a American Airlines confirmou que um passageiro perdeu o voo no aeroporto de Las Vegas e foi colocado como stand-by no horário seguinte, condição em que o cliente só tem a confirmação de embarque se sobrar lugares vazios na aeronave.

“Devido ao comportamento do passageiro com os nossos membros da equipe, a força da lei foi convocada para o portão. O passageiro ficou chateado por nós não conseguirmos confirmá-lo em um voo, depois que ele perdeu o seu na noite anterior”, explicou a companhia.