Ator Mark Salling, de ‘Glee’, morre aos 35 anos

O ator Mark Salling, 35 anos, conhecido pelo papel de Noah “Puck” Puckerman, na série adolescente Glee, foi encontrado morto próximo a um rio, em Sunland, Los Angeles. Segundo o site americano TMZ, a polícia suspeita de suicídio. Em outubro, Salling declarou-se culpado por posse de pornografia infantil.

“Confirmo que Mark Salling faleceu nesta manhã”, disse o advogado do ator, Michael Proctor, ao site da revista People. “Mark era uma pessoa gentil e amável, alguém de grande criatividade, e estava fazendo seu melhor para corrigir erros sérios. Ele deixa mãe, pai e um irmão. A família agradece o apoio e pede por privacidade neste momento.”

Salling foi preso em dezembro de 2015 e indiciado em maio do ano seguinte após uma denúncia anônima — mais tarde, revelou-se que a denúncia foi feita por uma ex-namorada do ator. Autoridades encontraram uma grande quantidade de imagens e vídeos de pornografia infantil em seu computador e em um drive de memória externa.

Ele respondia em liberdade e aguardava a sentença de prisão, que sairia no dia 7 de março. Segundo documentos obtidos pelo site The Blast em outubro do ano passado, o ator de 35 anos teria feito um acordo com a Justiça ao confessar. Ele poderia pegar entre 4 e 7 anos de prisão.

Casos de abuso sexual – Além dos problemas na Justiça envolvendo pornografia infantil, Salling enfrentou duas acusações de abuso sexual de ex-namoradas. Uma mulher de 22 anos alegou ter sido estuprada por ele. Segundo ela, o crime ocorreu pouco depois de os dois terem terminado o namoro. Salling a levou para um quarto para transarem, mas ela desistiu dizendo que “não podia fazer aquilo”. Apesar disso, o ator a teria abrigado a fazer sexo mesmo assim.

Em 2011, ele foi acusado pela então namorada Roxanne Gorzela de ter forçado relações sexuais com ela sem proteção. No acordo, ele foi condenado a pagar 2,7 milhões de dólares de indenização.

Nascido em Dallas, no Texas, Mark Salling teve uma carreira artística curta e sem grandes destaques. Antes de Glee, onde ele trabalhou regularmente entre 2009 e 2013 (com aparições especiais até 2015), o ator fez pontas no longa Colheita Maldita IV (1996) e em um episódio da série Chuck Norris: O Homem da Lei (1999). Durante o período em que rodava o seriado musical, Salling protagonizou o filme televisivo Rocky Road: Sorvetes à Venda (2014). Fora o trabalho na TV, ele deu aulas de violão e chegou a lançar um disco de rock cristão sob o codinome Jericho.

Confira abaixo um vídeo do ator na série musical: