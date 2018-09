Ator de ‘Sons of Anarchy’ morre aos 48 anos

Paul John Vasquez, que participou da série Sons of Anarchy, morreu na noite de segunda-feira, após ter um ataque cardíaco. De acordo com o site americano TMZ, o ator de 48 anos estava na casa do pai, na cidade de San Jose, na Califórnia.

O artista foi encontrado pelo pai quando estava inconsciente. Paramédicos foram chamados para tentar revivê-lo, mas não obtiveram sucesso. Ele é o segundo ator da produção que morreu em cerca de três meses. No início do mês de junho, o ator Alan O’Neill, de 47 anos, foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles. O’Neill teve uma intoxicação por álcool, intensificada por um forte trauma na cabeça.

Vasquez interpretou o personagem Angel Ganz no segundo e no nono episódio da quarta temporada da série americana exibida pelo canal FX. O ator, natural de San Jose, fez participações em séries como How I Met Your Mother em 2009, CSI: Nova York em 2010, e Justified, em 2012. No cinema, ele ainda é creditado na comédia Nice Guys, de 2006.