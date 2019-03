Ator de ‘O Segundo Sol’ é diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré

O ator Dan Ferreira, que trabalhou na novela O Segundo Sol em 2018, foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré, como divulgou sua assessoria de imprensa em nota no último domingo 3. Essa é a mesma doença da qual sofria a personagem Rochelle, vivida por Giovanna Lancellotti na novela.

De acordo com o comunicado, Ferreira sentiu mal estar e fraqueza nas pernas ao desembarcar na capital baiana no dia 28 de fevereiro e foi levado ao Hospital Cárdio Pulmonar no bairro de Ondina, em Salvador, onde foi descoberta a doença. Ele está na companhia de seus familiares e está otimista. “Muitas pessoas são surpreendidas assim como eu e, quanto mais cedo o diagnóstico, mais tranquilo o tratamento. Já já eu saio dessa”, declarou por meio da assessoria.

A Síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica que pode, em alguns casos, estar associada ao vírus da Zika, e se manifesta na forma de uma resposta exagerada a uma infecção. O corpo ataca os nervos periféricos e isso pode causar enfraquecimento e paralisia progressiva do corpo, normalmente começando pelos pés e podendo, em casos graves, chegar aos músculos respiratórios.

Em O Segundo Sol, Rochele perdeu parte dos movimentos e ficou presa a uma cadeira de rodas, mas passou por um tratamento.