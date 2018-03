Ator de ‘Gossip Girl’ é acusado de escravizar mulher sexualmente

Ed Westwick está sendo acusado de ter escravizado uma mulher sexualmente por dois dias. Segundo o site TMZ, Haley Camille Freedman afirma que foi para a casa do ator de Gossip Girl em 2014 com um grupo de pessoas e se viu sozinha com o americano depois que todos foram embora. Os dois começaram a transar e Westwick pediu que ela o estrangulasse, batesse e cuspisse nele. Ela se recusou e o ator então fez essas coisas com ela.

De acordo com Haley, ela adormeceu e, no dia seguinte, estava tomando banho quando Westwick apareceu no banheiro e tentou novamente fazer sexo com ela. A moça diz que ficou presa na casa do ator por dois dias, não sabia onde estava e não tinha sinal de celular para pedir ajuda. Westwick, segundo ela, prometeu várias vezes que a levaria até seu carro para que ela fosse embora, mas ele demorou a fazer isso para continuar a fazer sexo com ela. Haley diz ter sofrido ferimentos, inclusive internos, e sangramentos.

O TMZ afirma, porém, que a mulher não está processando Westwick. O processo que ela abriu e em que conta a história é contra antigos sócios que ela afirma que a tiraram de seu negócio porque ela pretendia ir a público sobre a acusação. Haley diz que deu uma entrevista sobre o assunto, mas que a equipe do ator interferiu e impediu que fosse publicada. Ela conta que foi chamada de “instável, perturbada, ciumenta e promíscua” em mensagens de texto enviadas a esse veículo da imprensa.

Haley diz que Westwick ameaçou processá-la, afirmando que a moça estava mentindo porque ele tinha parentes em sua casa no período em que ela diz ter ficado presa por lá.

Westwick foi acusado de estupro por duas mulheres no ano passado, Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele nega as acusações.