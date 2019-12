O ator Andrew Dunbar, que trabalhou na série de sucesso da HBO, Game Of Thrones, morreu aos 30 anos na última terça-feira, 24, véspera de Natal, em Belfast, na Irlanda do Norte. Segundo as autoridades irlandesas, Dunbar teve uma morte repentina na sua casa, mas as causas ainda não foram divulgadas.

Dunbar, apesar de não ter um personagem de peso na produção, tinha um importante papel por trás das câmeras: ele era dublê do ator Alfie Allen (Theon Greyjoy). Nas cenas de grande ação ou perigo que envolviam o ator, Andrew entrava em cena.

Seu colega de elenco, Andy McClay prestou uma homenagem ao amigo em entrevista ao site irlandês Belfast Live: “Todo mundo sempre quis Andrew. Havia algo sobre ele que era especial. As pessoas sempre se sentiam bem perto dele, felizes, empolgadas com o trabalho do dia. Havia muita diversão quando ele estava por perto. Era verdadeiro, um talento, um homem gentil e decente. Tinha o coração cheio e bom”, afirmou.

O ator também disse que o amigo não era apenas um dublê na série, mas um talentoso DJ nas horas vagas e um guia turístico por dentro das instalações da produção de Game of Thrones. Segundo Andy McClay, a lista de músicas de todas as festas dos finais de temporadas eram todas de Dunbar.

Andrew Dunbar trabalhou também em outras séries de sucesso como Derry Girls, Krypton e como um policial corrupto em Line of Duty. O funeral do artista está marcado para a próxima segunda-feira, 30, na Igreja Presbiteriana Ballywillan, na cidade de Portrush, na Irlanda do Norte.