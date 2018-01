Ator de ‘Extraordinário’ mostra processo de maquiagem para filme

O ator mirim Jacob Tremblay compartilhou o processo de maquiagem para encarnar o protagonista Auggie, no filme Extraordinário. Com apenas onze anos, Tremblay precisava ficar cerca de duas horas no camarim para colocar todas as próteses do rosto que aparecem no longa. “Eu nunca poderia ter interpretado o Auggie sem a visão, o talento e a paciência dos meus amigos Arjen Tuiten, Robert Pandini e Michael Nickiforek”, afirmou no Instagram.

O trio de maquiadores citado por Tremblay foi indicado ao prêmio Bafta 2018, conhecido como o “Oscar britânico”, que acontece no dia 18 de fevereiro. O ator ainda compartilhou imagens da produção do molde usado para criar as próteses. Na legenda das imagens, escreveu a palavra “clautrofóbico”.

Extraordinário, adaptação do livro da escritora americana R. J. Palacio, conta a história de Auggie Pullman, um menino de dez anos com síndrome de Treacher Collins, que começa a frequentar a escola na quinta série e passa a sofrer preconceito pela sua aparência. Além de Tremblay, o filme conta com Julia Roberts e Owen Wilson como os pais do protagonista. A atriz Sônia Braga também integra o time como a avó de Auggie.