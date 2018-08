Ator de ‘Belíssima’ está na UTI com quadro estável após queda de prédio

O ator Vitor Morosini, atualmente na TV na reprise da novela Belíssima, da Globo, está internado na UTI após uma queda do quinto andar de um hotel em Barretos, interior de são Paulo. Segundo boletim médico do hospital Santa Casa, o jovem de 29 anos deu entrada às 13h de quinta-feira, com múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores.

“Seu quadro é estável e foi submetido à exames e cirurgia de estabilização de fratura. Está acordado, consciente, conversando e respira sem ajuda de aparelhos”, diz o boletim enviado pelo hospital a VEJA. Não há confirmação do motivo da queda. A polícia investiga uma tentativa de suicídio.

Vitor Morosini interpretou o personagem Isaac na novela Belíssima

O rapaz apareceu na Globo pela primeira vez na série Sandy e Júnior, em 2001. Depois passou pelo SBT antes de retornar à emissora carioca, em 2005, para interpretar Isaac, filho da personagem de Claudia Raia. Por fim, fez parte do elenco da novela Escrito nas Estrelas, em 2010.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.