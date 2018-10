Asia Argento admite relação sexual com Bennett: ‘Ele disse que tinha 18’

A atriz italiana Asia Argento confirmou que teve uma relação sexual com Jimmy Bennet em 2013. O ator americano a acusa de abuso sexual pelo caso que aconteceu na Califórnia, quando ele tinha 17 anos e ela, 37. A idade de consentimento no estado é de 18 anos.

Asia participou de uma entrevista ao canal de TV italiano La7 e alterou a sua versão inicial sobre a história, em que negava qualquer envolvimento com Bennett. O ator afirmou, no mesmo canal, na última semana, que Asia havia pedido para se encontrar com ele em um hotel e chegando lá, começou a beijá-lo, antes de tirar as calças do jovem.

Argento desmentiu essa versão e declarou que o jovem lhe havia pedido ajuda para se preparar para uma audição, como já tinha feito quando era criança. Bennet interpretou o filho de Asia no filme Maldito Coração (2004), quando ele tinha 7 anos. “Eu não sabia que ele era menor de idade, pensava que tinha 18, porque ele disse que tinha 18”, afirmou.

Asia contou que queria ajudar a carreira do ator, que estava com dificuldade para encontrar novos trabalhos. “Ele ficou animado e começou a me abraçar nesse momento. Ele começou a me beijar e me tocar, mas não como uma mãe e seu filho, como eu o via, mas como um menino com os hormônios descontrolados”, revelou a atriz.

“Ele literalmente pulou em cima de mim. Fez o que tinha que fazer, sem usar camisinha. Durou dois minutos e ele teve um orgasmo. Eu estava fria, fiquei paralisada”, acrescentou Asia. “Ele me disse que era uma fantasia que tinha desde os 12 anos. Para ele, eu era um troféu de caça”, explicou na televisão, e acrescentou que não rompeu vínculos com o jovem porque ele “lhe dava pena”.

No entanto, no último ano, Bennett lhe pediu 3,5 milhões de dólares para permanecer em silêncio. No programa, Asia Argento mostrou as mensagens trocadas com seu então namorado, Anthony Bourdain, já falecido, que teria pago um total de 250.000 dólares para que o escândalo não fosse revelado.

Asia Argento se tornou uma importante porta-voz das mulheres vítimas de assédio no mundo do cinema ao contar que foi estuprada quando tinha 21 anos pelo produtor Harvey Weinstein em seu quarto de hotel, durante o festival de Cannes de 1997.