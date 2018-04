Confira:

Frutaria Marília

Há 26 anos na rua Miranda Reis e com novo ponto na Orla do Porto, a casa alicerça seu sucesso na grande variedade de sucos: são mais de 120 tipos, todos oferecidos em copos de 500 millitros. Queridinho da clientela, o chamado desintoxicante (R$ 11,50) combina limão, abacaxi, couve, gengibre e salsinha. Outros hits do local combinam água de coco com gengibre (R$ 11,50) e leite, cupuaçu mais morango (R$ 12,50). Para acompanhar, o cardápio sugere pastel de bacalhau (17,50) e sanduíche natural (R$ 12,00). Rua Miranda Reis, 609, Poção, 3623-2759 (40 lugares). 6h30/22h (fecha dom.). Avenida Beira Rio, s/n°, Orla do Porto, 6387-6495 (80 lugares). 6h30/22h (fecha seg.). Aberto em 1982.

Frutas de Quintal

No agito de bares e restaurantes do Popular, há também um endereço para um lanche rápido e saudável. A seleção de sucos reúne catorze opções, a exemplo do de tangerina (R$ 7,00) e do de coco com abacaxi (R$ 11,00). Para morder entre um gole e outro, a sugestão é a piadina com recheio de mussarela de búfala, presunto cru e cream cheese (R$ 20,00). Av. São Sebastião, 2381, Popular, 3052-1068 (45 lugares). 10/21h (fecha dom.). Lagoa Food Park, Parque das Águas, não tem telefone (38 lugares). 10/21h (fecha dom.). Aberto em 2017.

Suco Perpitola

O menu reúne sessenta sugestões de suco, mas os clientes também podem criar a própria combinação misturando frutas a leite, água de coco, clorofila, xarope de guaraná ou pó de guaraná. Constam do cardápio o cuiabano (R$ 9,00; 500 mililitros), de manga, caju e laranja e o jack joy (R$ 13,00; 500 mililitros), que mistura morango, framboesa, laranja e hortelã. Para aplacar a fome, o sanduíche de pão sírio com queijo minas, peito de peru, tomate e alface sai por R$ 12,00. Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 620, Popular, 3624-7873 (32 lugares). 8/22h (fecha dom.). Mais cinco endereços. Aberto em 1989.