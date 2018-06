As melhores pizzarias de Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

A Pizza

Do forno saem pizzas individuais como a que junta mussarela de búfala, gorgonzola, abobrinha, noz e rúcula (R$ 42,00) e a de presunto cru, mussarela de búfala, parmesão e rúcula (R$ 47,50). Para fechar, as sugestões são a musse de chocolate com flor de sal (R$ 16,00) e o creme espanhol à base de leite e canela (R$ 15,00). Praça Doutor Maurício Cardoso, 23, Moinhos de Vento, ☎ 3237-0245 (32 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. 12h/15h30 e 18h/23h30; dom. só jantar; fecha seg.). Aberto em 2016. $

Babbo Giovanni

Para começar, têm boa saída o pão de calabresa (R$ 27,20) e a bruschetta com mussarela de búfala, tomate seco e rúcula (R$ 28,90). As pizzas vão da tradicional margherita (R$ 83,60, a grande) à sofisticada tre funghi, com mussarela, shiitake, shimeji e cogumelo-de-paris (R$ 97,90). Para beber, a long neck de Stella Artois (R$ 9,90) é uma escolha clássica. Shopping Paseo, ☎ 3084-8484 (118 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h30 (sáb. 12h/0h; dom. 12h/23h30). Aberto em 2010. $$

Bazkaria

Com um nome que homenageia a cultura basca, recepciona a clientela com entradinhas como massa de pizza com molho de tomate, parmesão e alho (R$ 16,00). Enquanto papeia, a clientela costuma se entreter com uma taça do malbec argentino Alta Vista Classic Reserva (R$ 82,00 a garrafa). A pizza carmencita ganha cobertura de presunto cru, queijo brie, mussarela e confit de tomate-cereja (R$ 94,80 a grande). Para vegetarianos a dica é a de coração de alcachofra, tomate confit, tofu marinado com erva e manjericão (R$ 84,80 a grande). Comendador Caminha, 324, Moinhos de Vento, Porto Alegre, ☎ 3061-6262 e 98224-0508 (140 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2011. $$

Bella Morano

No forno são assadas pizzas como a mafiosa, que une berinjela picante, mussarela, calabresa e pimentões (R$ 66,50 a grande), e a de mussarela, bacalhau desfiado, cebola flambada no vinho e pimentões (R$ 66,50 a grande). Entre as doces, a que combina mussarela, chocolate ao leite e coco ralado custa R$ 61,50. Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 23, Auxiliadora, ☎ 3333-9899 (40 lugares). 19h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2002. $

Brizza Forneria

Mesmo com poucos lugares, a casa atrai uma profusão de jovens que não se importam de se acotovelar na calçada. Do forno a lenha saem pizzas individuais no estilo napolitano, como a margherita (R$ 24,00) e a sgt. pepperoni, preparada com o embutido, creme de moranga, mussarela e rúcula (R$ 28,00). A long neck da Stella Artois ou da Original custa R$ 7,00. Rua 24 de Outubro, 1409, Independência, ☎ 3573-5539 (15 lugares). 18h/22h30 (fecha dom.). Aberto em 2017. $

Ciao Pizzeria Napoletana

A marca integra um seleto grupo de casas no país com o selo da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), entidade italiana que certifica endereços onde a receita tradicional é seguida à risca. Com 32 centímetros de diâmetro, um padrão individual em Nápoles, as pizzas da Ciao têm farinha italiana, longa fermentação, espessura fina, borda alta e textura levemente crocante. Não há garçons nas três unidades, que contam com mesas simples e tom informal. Os pedidos são feitos no caixa, entregues no balcão e consumidos sem o uso de talheres. Entre as nove coberturas fixas do cardápio reina a margherita (R$ 24,00). Quem prefere sabores menos manjados pode pedir duas fórmulas que também levam molho de tomate, mussarela de búfala, parmesão e manjericão, mas ainda trazem linguiça e cogumelo (R$ 28,00) ou presunto cru e rúcula (R$ 30,00). Para um fim de refeição doce, há disco de pizza dobrado (à portafoglio) com Nutella e pistache (R$ 16,00). No campo das bebidas, há cerveja de rótulo próprio: uma kellerbier da Solerun (R$ 16,00, 330 mililitros). Um alerta: como no jantar a produção de massa é limitada, as pizzas podem terminar antes do horário de encerramento. Rua Anita Garibaldi, 694, loja 7, Mont Serrat, ☎ 3094-6767 (40 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (dom. só jantar; fecha seg.); Rua General João Telles, 294, Bom Fim, ☎ 3105-4001 (40 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (dom. só jantar; fecha seg.); Rua Marquês do Herval, 82 (Casa Destemperados), Moinhos de Vento, ☎ 3907-3906 (80 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2016. $

Fornellone

É sobre charmosos discos de pedra que as pizzas, ligeiramente tostadas, chegam à mesa. A que leva o nome da casa combina mussarela de búfala, molho de tomate, queijo feta, rúcula, presunto cru, tomate cereja, azeitonas e figo (R$ 84,00 a grande). Da lista de caipirinhas, faz sucesso a de limão e bergamota (R$ 16,00). Feche com a torta de sorvete com delicados merengues e calda de chocolate (R$ 15,00). Avenida Nova York, 93, Auxiliadora, ☎ 3028-7575 (80 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2002. $$

Fratello

Com ótimo espaço kids, a matriz é a preferida dos pais, que podem beber no sossego chope Heineken (R$ 10,25, 300 mililitros) e petiscar burrata com massa de pizza (R$ 42,10). Coberta com brie, gorgonzola, aspargos e peito de peru, a pizza spirito santo custa R$ 94,85 (a grande). Também há pedidas como risoto de frutos do mar (R$ 65,85). Shopping Iguatemi, ☎ 3328-0551(250 lugares). 11h45/15h e 18h30/23h; Avenida dos Estados, 111, São João, ☎ 3362-3868 (120 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h (sáb. e dom. 11h30/23h). Aberto em 2001. $$

L’Antica Pietra Pizzeria

O endereço com parede de tijolinhos serve entradas como o pão de calabresa com cebola, alho, orégano, manjericão e camada de parmesão (R$ 28,00). Entre as pizzas, a do chef combina molho de tomate pelado, queijo serrano, charque de ovelha e miniagrião (R$ 108,90 a grande), enquanto a margherita é feita com mussarela de búfala (R$ 85,90 a grande). Para acompanhar, faz sucesso a cerveja IPA da Colorado (R$ 22,00, 600 mililitros). Rua Doutor Timóteo, 150, Floresta, ☎ 3395-3000 e 3222-2755 (130 lugares). 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 2004. $$

La Pizza Mia

Servidas na fôrma retangular e sobre uma pedra quente, as pizzas seguem a moda uruguaia. Duas boas escolhas são a de mussarela, mussarela de búfala e tomate seco e a que combina mussarela, camarão e fatias de maçã verde. No tamanho individual, todas custam R$ 40,90. Quem opta pelo bufê, que acomoda dez sabores salgados e dois doces, desembolsa R$ 30,90. A bebida preferida da clientela é a cerveja Patrícia (R$ 13,90, 1 litro). Rua Carlos Trein Filho, 91, Auxiliadora, ☎ 3330-1234 (180 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2003. $

Nono Ludovico

O rodízio oferece quarenta pizzas salgadas e treze versões doces, além de calzones, massas recheadas e bufê de saladas (R$ 75,90 por pessoa). Tem pizza margherita, de milho, pepperoni, entrecôte com alho-poró e até versões inusitadas, como a que une maçã, queijo brie e mel e a de pato ao molho de laranja. Quem gosta de coberturas açucaradas costuma aprovar a pizza de doce de leite uruguaio. A caipirosca é boa pedida para começar (R$ 18,00). Avenida Lavras, 328, Petrópolis, ☎ 3333-7050/4333 (400 lugares). 19h/23h30. Aberto em 2001. $$

Pot. Pourri

Do forno saem pizzas individuais com massa fininha e coberturas inusitadas, caso da que combina cream cheese, mussarela, queijo de cabra, raspas de limão-siciliano e mix de pimenta e da que é coberta por carne de panela, molho de tomate, manjericão e mussarela de búfala. Todas custam R$ 53,00 e são servidas com mix de folhas. Para harmonizar, o vinho syrah francês Paul Mas (R$ 130,00) é um dos destaques. Rua Pedro Chaves Barcelos, 845, Bela Vista, ☎ 3516-3960 e 98431-4981 (40 lugares). 19h/23h30 (dom. até 23h; fecha seg.) Aberto em 2014. $

Santi Pizzeria Napoletana

Inaugurada em março deste ano, a casa já coleciona fãs graças às pizzas individuais, que custam de R$ 19,00 a R$ 29,00. Entre as nove opções salgadas, destacam-se a tradicional margherita, a marinara, feita com molho de tomate, alho, orégano e azeite de oliva, e a vesúvio, que leva calabresa picante, mussarela de búfala, provolone, parmesão, manjericão e azeite picante. Pizza doce? A única é de doce de leite sem lactose com amêndoas tostadas. Praça Doutor Maurício Cardoso, 71, loja 17, Moinhos de Vento, ☎ 3330-1227, (70 lugares). 12h/14h30 e 18h/23h (dom. 18h/22h; fecha seg.) Aberto em 2018. $