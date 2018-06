As melhores docerias de Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Bella Gula

Em atividade há 25 anos, continua a encantar pela torta batizada de tentação de morango, com massa de pão de ló, chocolate, creme de leite condensado, morangos e cobertura de brigadeiro (R$ 129,00, inteira). Outras concorridas são a clássica red velvet (R$ 117,00, inteira) e a que combina pralinê de amêndoas, creme de noz, doce de ovo e merengue suíço sobre bolo de baunilha e amêndoas (R$ 139,00, inteira). Enquanto o cliente não se decide, pode pedir o cappuccino acrescido de doce de leite (R$ 12,90). Pátio 24 Mall, Rua 24 de Outubro, 1454, loja 11, 3557-4375 (30 lugares). 9h/21h; Zaffari Higienópolis, Avenida Plínio Brasil Milano, 1000, ☎ 3022-5342 (30 lugares). 8h/22h (dom. 9h/20h); Zaffari Hípica, Avenida Juca Batista, 4255, ☎ 2103-2912 (40 lugares). 10h/22h (dom. até 21h). Mais dezessete endereços. Aberto em 1993.

Berola

Filial da tradicional confeitaria pelotense, deve sua fama aos doces finos de origem portuguesa. Seu balcão é recheado de clássicos irresistíveis, como doce de ovos, quindim e trouxinha de nozes, além de diversos bombons de morango com cobertura de chocolate (R$ 6,00 cada unidade). Para beber, faz sucesso o iced paçoquinha, união de café gelado com paçoca (R$ 16,50). Da cozinha saem ainda quiches, empadas, salgados e pastéis de forno. Shopping Paseo Zona Sul, ☎ 3019-3999 (30 lugares). 10h/22h (dom. 13h/20h). Aberto em 2016.

Casa de Pelotas

Aconchegante, convence tanto como confeitaria quanto como cafeteria. A especialidade são os doces clássicos pelotenses, como o pastel de santa clara e o ninho de fios de ovos (R$ 4,75 cada um). O cappuccino com creme de avelã e o chá gelado de hibisco (R$ 8,50 cada um) são boas sugestões de acompanhamento tanto para os doces como para os salgados, a exemplo da focaccia com massa integral e recheio de vegetais da estação (R$ 9,90). Rua da República, 421, Cidade Baixa, ☎ 3307-4760 (40 lugares). 12h/23h (dom. e seg. até 20h; sex. e sáb. até 23h45). Aberto em 2014.

Charlie Brownie

As receitas da casa são todas inspiradas nas listadas no caderno da dona Mila, a avó de Tiago Schmitz, o proprietário. A que faz mais sucesso é a do brownie de Laka com sorvete de macadâmia (R$ 20,00), seguida pelo mini-naked cake de frutas vermelhas e ganache de chocolate branco (R$ 24,90). Para acompanhar, são boas pedidas o cappuccino italiano e o chá gelado caseiro de limão com hortelã (R$ 10,00 cada um). Avenida Mariland, 1270, Mont’Serrat, ☎ 3391-3901 (36 lugares). 11h/19h (dom. e seg. 14h/19h). Aberto em 2015.

Chocólatras Anônimos

Das quinze tortas açucaradas criadas pela doceira Sony de Barros Monteiro, a campeã de pedidos é a tricolor, feita com musse de chocolate meio amargo e cremes de trufa ao leite e trufa branca (R$ 14,00). Para equilibrar o açúcar, prove o coffee shake, união de café gelado com sorvete batido na hora (R$ 17,00). Rua Dinarte Ribeiro, 155, Moinhos de Vento, 3092-0155 (15 lugares). 10h/20h (sex. a dom. até 21h; seg. 12h/20h). Aberto em 2013.

Confeitaria Barcelona

A tradicional confeitaria é conhecida pelas massinhas em formato de panelinha que ganham coberturas, por exemplo, de doce de leite com chocolate ou os mesmos ingredientes mais castanha (R$ 93,50 o quilo de cada sabor). As massas folhadas têm boa saída, como a palmier, também conhecida por orelha de macaco e feita com massa folhada e açúcar (R$ 53,90 o quilo). Dica para harmonizar: o clássico cappuccino (R$ 7,90 o pequeno). Para quem prefere salgados, o folhado de presunto, feito com massa folhada e recheado com presunto, requeijão e ervas, é uma opção sem erro (R$ 80,50 o quilo). Rua Henrique Dias, 94, Bom Fim, ☎ 3311-1055 (90 lugares). 9h/19h30 (seg. a partir das 10h; fecha dom.). Aberto em 1979.

Confeitaria Max

Boa parte do sucesso desta casa se deve às trufas, como as que levam uísque, champanhe, Cointreau e avelã (R$ 162,90 o quilo). Outros hits são a torta de maçã (R$ 29,50), os biscoitos amanteigados cobertos com chocolate (R$ 87,50 o quilo) e a cuca preparada com especiarias e geleia de damasco (R$ 29,50). Rua Carlos Von Koseritz, 1583, Higienópolis, ☎ 3342-8915 (12 lugares). 9h/18h (fecha dom.); Rua Coronel Bordini, 129, Floresta, ☎ 3343-2521 (16 lugares). 9h/12h e 14h/18h (sáb. 9h/17h; fecha dom.). Aberto em 1957.

Confeitaria Ninho Doce

O pão de ló que combina nozes crocantes, nata, ovos moles e merengue (R$ 65,00 o quilo) é a receita mais requisitada. Em segundo no ranking aparece o pão de ló preparado com farinha de nozes, açúcar, mel e ovos (R$ 90,00 o quilo). A palha italiana com chocolate branco (R$ 10,00) e as bombas de chocolate (R$ 10,00) ou creme (R$ 7,00) são boas pedidas para um lanche rápido. Avenida Pernambuco, 2390, Navegantes, ☎ 3222-7984 (15 lugares). 8h/18h (fecha dom. e feriados). Aberto em 1983.

Confeitaria Petites Délices

Baked alaska é o nome escolhido para o campeão de vendas. Trata-se de um pão de ló que leva merengue e pode vir com recheio de doce de leite com chocolate ou chocolate com nozes (R$ 16,00). A tortinha de noz e damasco (R$ 12,90) faz a alegria de quem tem intolerância a lactose. É fã de petit gâteau? Prove o que tem um toque de laranja e canela (R$ 11,90 só o bolinho ou R$ 17,90 acompanhado de sorvete de creme). Barra Shopping Sul, ☎ 3257-9575 (60 lugares). 10h/22h (dom. 13h/21h); Bourbon Shopping Country, ☎ 3019-7575 (20 lugares). 10h/22h. Aberto em 2003.

Confeitaria Streuselkuchen

A criação mais desejada do chef pâtissier Carlos Antonio Lorenzi é o mil-folhas feito na hora que, além da versão tradicional, aparece nos sabores morango, doce de leite e chocolate (R$ 10,00 a fatia). Outro sucesso é o apfelstrudel (R$ 35,00, 350 gramas), que faz boa companhia ao clássico expresso (R$ 4,00). Rua Silva Jardim, 660, Mont’Serrat, ☎ 3333-2376 (20 lugares). 10h/18h (fecha dom. e seg. fechado). Aberto em 1990.

Cuca Haus

Dos 21 sabores de cuca listados no cardápio, ao menos quinze podem ser encontrados diariamente (todos custam R$ 17,00). O de amora com leite condensado, o de banana com doce de leite e o de abacaxi com leite condensado, os preferidos da clientela, marcam presença dia sim, dia também. A especialidade da casa também é usada como base de sanduíches, a exemplo do que leva carne de panela, cebola-roxa, pepino, mussarela, tomate confit, rúcula, maionese e mostarda (R$ 36,00). Para acompanhar, cerveja American Amber Ale, da Old Boys (R$ 28,00, 500 mililitros). Rua São Luís, 1101, Santana, ☎ 3217-3826 (130 lugares). 17h/0h (sáb. a partir das 15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

Diego Andino Pâtisserie

A torta pop rustic, que combina biscuit de petit gâteau, bavaroise de chocolate com recheio de doce de leite e merengue suíço banhado em geleia de cacau (R$ 175,00, dezoito fatias), é uma das novidades da temporada. Um dos itens mais pedidos continua a ser a torta mil-folhas com recheio de ganache (R$ 17,90 a unidade). Servido também no jardim, o disputado brunch inclui cafés, suco de laranja ou salada de frutas, croissant, palitos de queijo, brioche com manteiga, geleia e cream cheese, doces, omelete e sanduíches (R$ 45,00 por pessoa ou R$ 75,00 para duas). Rua Artur Rocha, 795, Mont’Serrat, ☎ 3264-4198 (50 lugares). 10h/19h30 (fecha dom.). Aberto em 2004.

El Churrero

Como churros é praticamente sinônimo de doce de leite, você já sabe qual é o sabor mais pedido da especialidade. A unidade custa R$ 8,00, o mesmo valor das variedades com chocolate, baunilha, goiabada, limão-siciliano e chocolate meio amargo. Já os recheados com avelã, brigadeiro, queijo com goiabada, parmesão e cream cheese saem por R$ 10,00. Mergulhados em sorvete artesanal de creme e com cobertura de doce de leite, os churros saem a R$ 16,00. Para um lanche rápido, peça uma empanada de carne com passas ou de mussarela com espinafre (R$ 8,00 cada uma). Rua Bento Figueiredo, 26, Bom Fim, ☎ 98298-4266 (20 lugares). 14h/21h30 (sáb., dom. e feriados 14h/20h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Leckerz Doces & Tortas

Criada para o Dia dos Pais do ano passado, a torta paulo sant’ana, uma homenagem ao pai da proprietária, fez tanto sucesso que virou carro-chefe. Combina massa de amêndoa e chocolate, leite condensado cozido, nozes crocantes, frutas vermelhas, ganache de chocolate e marzipan (R$ 18,00 a fatia). Ela divide as preferências do público com bolos como o de chocolate com recheio de avelã e damasco e cobertura de marzipan (R$15,00 a fatia) e o de bem-casado com ovos moles e cobertura de glacê (R$ 12,00 a fatia). Para beber, a maioria prefere o chocolate quente (R$ 9,50, 200 mililitros). Avenida Nilo Peçanha, 1700, loja 1, Boa Vista, ☎ 3328-2446 (40 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 1991.

Le Petit Macarons

Paraíso para quem é fã do docinho francês, o estabelecimento vende mais de trinta variedades, todas sem glúten. As mais requisitadas levam recheios de creme brûlé, brigadeiro de avelã, Nutella e red velvet (R$ 6,50 cada uma). A mais nova da lista, batizada de banoffee, combina doce de leite argentino, banana caramelizada e uma crosta de amêndoa com canela. Macaron salgado? Os representantes da categoria são preparados com patês de azeitona ou de tomate seco. Para acompanhar, faz sucesso o chá gelado de hibisco com maçã e soda (R$ 9,50, 300 mililitros). Rua 24 de Outubro, 1454, loja 16, Auxiliadora, ☎ 98359-5642 (12 lugares). 9h/21h (fecha dom.). Aberto em 2017.

Lupita Cake Shop

Preparado como manda a tradição americana, o red velvet leva cream cheese, geleia de frutas vermelhas e creme de manteiga. O bolo de massa vermelha ganhou uma versão tropical, o orange velvet, no qual predominam o cacau e a laranja. Outra criação digna de nota é o bolo sunset, feito com tangerina, frutas roxas, ganache de chocolate branco e limão-siciliano. Todos custam R$ 130,00 ou R$ 18,00 a fatia. Os brigadeiros também rendem elogios. Prove o de creme de noz com avelã ou o de chocolate 70% (R$ 3,50 cada um). Avenida Maryland, 898, Auxiliadora, ☎ 3028-5007 (30 lugares). 10h/19h (sáb. 11h/20h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Machry Armazém e Bistrô

Novidade no cardápio, a torta de castanha-do-pará, noz, creme de cacau e avelã custa R$ 14,90 a fatia e pode vir acompanhada de sorvete de baunilha com calda de ganache (R$ 23,90 o combo). Para intolerantes a lactose, a sugestão é a torta de maçã com castanha-de-caju, amêndoa e uva-passa (R$ 13,90 a fatia). Hit entre os salgados, a pizza de sardinha leva molho de tomate artesanal e é vendida por R$ 13,90 a fatia. Rua Doutor Armando Barbedo, 257, Tristeza, ☎ 3024-1300 (96 lugares). 10h/19h (sáb. 9h30/19h30; dom. 11h/19h30). Aberto em 1988.

Maomé – Os Doces Bárbaros

Vizinho ao Parque da Redenção, aposta em sobremesas gaúchas típicas, caso da ambrosia (R$ 12,00). Outros hits são a cheesecake de frutas vermelhas (R$ 14,00 a fatia) e a torta apelidada de delícia de nozes, feita com creme de leite condensado, noz picada, marshmallow e caramelo (R$ 15,00 a fatia). Ótima pedida para viagem, o pavê de chocolate custa R$ 100,00 e rende dezesseis porções. Para quem quer pegar leve, há salada de frutas (R$ 10,00, 300 gramas) e açaí na tigela (R$ 13,00, 300 gramas). Avenida José Bonifácio, 655, Bom Fim, ☎ 3332-4444 (90 lugares). 8h/20h. Aberto em 1977.

Nathalia Jahn Pâtisserie

Foi na França que a chef pâtissière Nathalia Jahn aprimorou seus conhecimentos. Mas seus ingredientes preferidos são os brasileiros. O resultado disso são macarons de laranja com amburana ou de chocolate e cumaru, entre outras combinações criativas (R$ 5,00 cada um). As musses mais disputadas são a de baunilha com geleia de manga, cajá, maracujá e creme de chocolate amargo e a de cumaru com maçã, caramelo e crocante de avelã (R$ 12,90 cada uma). Entre os salgados chamam atenção a quiche de bacalhau (R$ 10,50) e a baguete de frango com açafrão (R$ 17,90). O cappuccino com caramelo (R$ 9,90) é uma boa pedida para fechar a visita. Rua Vasco da Gama, 915, Rio Branco, ☎ 3094-3535 (30 lugares). 13h/20h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

Pink Velvet Bakery

Da seção açucarada do cardápio sobressaem pedidas como bolo red velvet (R$ 15,00), darkcake (R$16,00) e torta de maçã verde com base crocante de bolacha, creme de leite condensado e canela (R$ 13,00). Os donuts são oferecidos assados ou fritos (de R$ 8,00 a R$ 13,00) e fazem boa companhia ao pinkafé, união de leite, morango, café e chocolate (R$16,00), e ao inusitado drinque barbie bêbada, mistura de coco, abacaxi, morango e vodca (R$ 17,00). Servido nos fins de semana, o brunch inclui desde frutas, sucos e donuts até torta de caramelo salgado e costela ao molho barbecue (R$ 50,00). Avenida Venâncio Aires, 757, Cidade Baixa, ☎ 3062-2600 (80 lugares). 9h/19h30 (sáb. e dom. 10h30/20h). Aberto em 2014.

Presstisserie

Braço de um dos maiores grupos gastronômicos do país (o Press), esta confeitaria nasceu pequena, praticamente dentro da cozinha de Mirella Tellini Aranha. Mais de dez anos antes da inauguração da marca, ainda atuando como empresária do setor de ensino, a atual sócia e chef pâtissière da casa já fornecia doces caseiros ao Press Café, o primeiro selo do grupo. Nesse pequeno mix doméstico, apareciam quitutes que hoje figuram no menu da Presstisserie, como a palha italiana (R$ 12,50) e a torta de maçã (R$ 9,20). Depois de trabalhar por cinco meses ao lado do proprietário de uma tradicional marca porto-alegrense, a Confeitaria Thomson, Mirella abraçou integralmente a doce causa em 2006. Sete anos mais tarde passava a comandar uma doceria de evidente base francesa, muitas referências italianas e alguns toques regionais, como o uso de nata e chimia. No elegante e amplo salão, quem reina é o crocante e suave mil-folhas (R$ 9,20 a R$ 15,00). Ele aparece na vitrine em versões como a de doce de leite e a de morango com nata, esta sempre montada na hora do pedido. Também na lista de preferidos dos clientes, o éclair de chocolate custa R$ 7,00, enquanto o paris brest sai a R$ 9,80. A jornada açucarada ainda pode ser aquecida pelo pressppuccino speciale, bebida que leva ristretto duplo, leite vaporizado, mel campeiro, gengibre e um toque de canela (R$ 11,00). Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 1190, Petrópolis, ☎ 3085-5888 e 99235-3924 (60 lugares). 10h/23h (sáb. a partir das 9h; dom. 10h/18h e seg. até 20h). Aberto em 2013.



Priscilla’s Fine Food NYC

Aqui as tortas são chamadas de pies, para ressaltar a inspiração americana. A mais pedida, a de maçã, canela e limão custa R$ 14,00 a fatia. Acompanhada de sorvete ou whipped cream, é vendida a R$ 18,00. Algumas são produzidas de acordo com o calendário de celebrações dos Estados Unidos, caso da pumpkin pie, feita com abóbora e especiarias só na época do Halloween. Os muffins também têm ótima saída, como o de framboesa com chocolate branco, o de mirtilo com limão e o de maçã com canela (R$ 8,00 cada um). Rua Mostardeiro, 120, quiosque 71, Moinhos de Vento, ☎ 3237-6452 (80 lugares). 9h/19h (fecha dom.); Rua Vasco da Gama, 514, Bom Fim, ☎ 3013-6131 (56 lugares). 9h/19h (fecha seg.). Aberto em 2008.

Saint Chocolat – Brigadeiro Gourmet

Cerca de quinze dos mais de cinquenta tipos de brigadeiro listados no cardápio podem ser encontrados diariamente. Mas os clássicos têm lugar cativo, como o tradicional, o ao leite, o que é feito com creme brûlé e o chamado mélange, união de chocolate com gradação de 70% e chocolate ao leite. Os sabores mais inventivos? Saquê, vinho do Porto, parmesão e manjericão (doces ou salgados, os brigadeiros custam R$ 4,20 cada um). Para variar, prove o brownie com calda de brigadeiro e sorvete de creme (R$ 17,00). Rua Dona Laura, 184, Rio Branco, ☎ 3012-5900 (14 lugares). 9h30/18h (sáb. 13h30/17h30; fecha dom.). Aberto em 2013.

Vanilla & Louro

A cada estação, uma nova leva de macarons ocupa a vitrine. Nos meses mais frios, a clientela encontra variedades feitas com pistache, rum e caramelo com flor de sal, entre outros ingredientes. No verão e na primavera aparecem versões como a de água de rosas, a de jasmim, a de maçã verde e a de chocolate meio amargo com menta (R$ 6,50 cada uma). Servida o ano todo, a cheesecake de laranja com pistache (R$ 14,00 a fatia) divide as atenções com tortinhas como a de amêndoas com ricota e limão (R$ 13,00). Bom acompanhamento, o chá da casa leva maçã, mel, canela e especiarias (R$ 7,00, 280 mililitros), e o segundo copo (refil) é oferecido de cortesia. Rua Comendador Caminha, 294, Moinhos de Vento, ☎ 3377-8649 (20 lugares). 9h/19h (seg. a partir das 12h, fecha dom.). Aberto em 2017.