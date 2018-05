Bolos do Flávio

A marca de bolos caseiros aumentou a sua oferta de sabores: um total de 32 opções se revezam nas vitrines. O de cenoura com cobertura de chocolate (R$ 24,00) está entre os mais pedidos. Com base de queijo e recheado com presunto e orégano, o bolo pizza figura entre as opções salgadas e custa R$ 30,00. Avenida das Araucárias, lote 1395, bloco B, loja 6, Águas Claras. ☎ 3383-1507. 7h/21h (8h/18 dom.) Mais doze endereços. Aberto em 2007.

Cannelle

Endereço certo para quem tem restrições a derivados de origem animal. Entre as especialidades veganas, a torta alemã leva creme de castanha de caju na elaboração (R$ 14,90). Faz sucesso o sundae com duas bolas de sorvete à escolha do cliente (R$ 25,90). Chocolate, baunilha, morango, pêssego e banana estão na lista de sabores. Além dos doces, há salgados como a coxinha de jaca (R$ 8,95). 213 Norte, bloco A, lojas 21 a 23, ☎ 3037-2422 (50 lugares). 10h/22h (sáb. e dom. a partir das 9h; dom. 12h/20h30; fecha seg.). Aberto em 2014.

Casa Doce

Com agradável varanda, não é fácil encontrar mesa vazia nas tardes de domingo. Entre os quitutes exibidos na vitrine, a tartelette de amêndoa com maçã (R$ 10,00) divide a atenção com o bolo Oreo (R$ 75,90 o quilo), montado com musse de chocolate meio amargo e pedaços de biscoito. Dentro da loja funciona a Fabrizzio Gelato Italiano. Está prevista uma mudança de endereço no segundo semestre de 2018 – a casa vai para o bloco D da mesma quadra. 112 Sul, bloco A, loja 29, ☎ 3445-2807 (50 lugares). 9h/20h (sáb. até 19h; dom. 9h15/20h; fecha seg.). Aberto em 2003.

Daniel Briand Pâtissier & Chocolatier

As vitrines são de encher os olhos. Com mais de vinte anos de trajetória em Brasília, o francês Daniel Briand mantém o esmero no preparo e na apresentação de clássicos da sua terra natal. Entre eles, a torta ópera (R$ 14,00 a fatia) tem camadas entremeadas de massa de amêndoa, creme de manteiga de café e ganache de chocolate. A diplomate intercala brioche, creme inglês, framboesa e xarope (R$ 15,00). 104 Norte, bloco A, loja 26, ☎ 3326-1135. 9h/22h (sáb. e dom. a partir das 8h; fecha seg.). Aberto em 1995.

Dulce Patagonia

Entusiasta dos sabores do Cone Sul, Mirella Montella conduz a marca. Sucesso de vendas, o alfajor de doce de leite (R$ 6,00 o grande) também pode ser oferecido nas versões coco, nozes e chocolate. Novidade, as galletitas são amanteigados com gotas de chocolate, nozes e canela (R$ 16,90, vinte unidades). 309 Norte, bloco C, loja 52, ☎ 3967-3008. 9h/19h (sáb. até 18h; fecha dom.); Shopping Iguatemi Brasília. Não tem telefone. 10h/22h (dom. 14h/20h); Pátio Brasil Shopping. Não tem telefone. 10h/22h (dom. 14h/20h). Aberto em 2016.

Duna Casa Húngara

Ao lado do marido Laycer Tomaz, Gabriela Korossy foi buscar no país de origem da mãe toda a inspiração para reproduzir as receitas que adoçavam os encontros de família. Um dos carros-chefes da casa é a torta dobos, preparada com camadas de massa, recheio de chocolate meio amargo e cobertura de caramelo crocante (R$ 14,00 a fatia). 214 Norte, bloco C, loja 59, ☎ 3576-0102 (15 lugares). 11h30/21h (qui. e sex. até 22h; sáb. 9h/22h; dom. a partir de 9h; fecha seg.).

Labecca Café + Bistrô

O elenco de doces ganha reforço com os carrosséis, copos generosos montados em camadas. O de brownie (R$ 31,60) intercala calda quente de brigadeiro de chocolate belga, farofa de castanha de caju e sorvete de baunilha. Alternativa mais comedida, as barrinhas de chocolate aparecem nas versões brigadeiro caramelado (R$ 12,00), Ovomaltine (R$ 12,00) e diet (R$ 17,00). QI 13, bloco F, loja 10, Lago Sul, ☎ 3364-0007 (40 lugares). 11h/20h (sáb. 10h/18h; fecha dom.). Aberto em 2010.

Lalé Café e Doceria

De encomendas de festas de casamento, os bem-casados da dupla Larissa Pissarra e Alessandra Lazarini se transformaram na principal atração desta loja. O doce pode ser consumido a qualquer hora do dia, em oito sabores. Entre eles está o de matchá (R$ 6,00) e o de cereja (R$ 5,00). Outra opção é levá-lo em formato de torta no sabor tradicional de doce de leite (R$ 55,00 o quilo). 411 Sul, bloco B, loja 16/20, ☎ 3248-7348 (58 lugares). 9h/19h. Aberto em 2012.

Philippe Verstraete

Pães e doces preenchem a chamativa vitrine do chef pâtissier Philippe Verstraete. O financier, um delicado bolinho com farinha de amêndoa e ganache de chocolate, sai por R$ 5,00 a unidade. A casa também oferece receitas sem glúten e lactose, caso da torta de noz-pecã com coco e maçã (R$ 80,00 o quilo) e do bolo de frutas secas (R$ 15,00 a fatia). 310 Norte, bloco A, loja 4, ☎ 3964-0030 (48 lugares). 8h/20h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Quitutices

A confeiteira Inaiá Sant’Ana apresenta um elenco de receitas livres de glúten, leite animal e proteína de soja. O pudim de prestígio custa R$ 7,00 a fatia ou R$ 85,00 inteiro, para seis pessoas. Na lista de quitutes sempre disponíveis estão o quindim (R$ 10,50) e o brownie (R$ 15,00), ambos adoçados com açúcar demerara. 216 Sul, bloco A, loja 12, ☎ 3543-5057 (30 lugares). 10h/20h (sáb. 9h/18h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Sabor Glacé

As belas tortas doces na vitrine são o maior chamariz da marca. Ingredientes presentes em várias receitas da casa, chocolate e morango dividem o protagonismo na torta bombom de morango (R$ 10,50 a fatia). Recheada com creme de bombom branco, à base de leite condensado, e pedaços inteiros da fruta, ela é coberta por chocolate. Também na lista das mais pedidas, o cheesecake sai por R$ 10,50 a fatia. 108 Norte, bloco C, loja 4, ☎ 3037-7770 (20 lugares). 8h/19h (fecha dom.). Aberto em 2010.

Sweet Cake

A marca é responsável pelos comes de alguns dos eventos mais badalados de Brasília. Nas lojas, há uma amostra dos quitutes assinados pelas irmãs Luiza e Gabriela Jabour. A nuvem de morango, indicada pelo júri como um dos melhores doces da capital, tem quatro versões. Na mais vendida, camadas de brigadeiro mole, creme pâtissier, morango e gelatina se intercalam no copo (R$ 12,00). Dos salgados, destaque para a religiosa de camarão (R$ 16,50). QI 21, bloco C, lojas 24 a 36, Lago Sul, 3366-3531 (52 lugares). 9h/19h (sáb. 8h30/18h30; fecha dom.); 412 Sul, bloco D, loja 27, ☎ 3345-3531 (68 lugares). 9h/19h (sáb. 8h30/18h30; fecha dom.). Aberto em 1993.