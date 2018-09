Em cinquenta anos de história, VEJA exibiu entrevistas com catorze atrizes brasileiras nas Páginas Amarelas. As declarações simbólicas tratavam de assuntos diversos, como a luta feminina pela igualdade e o mercado de trabalho. No mês de aniversário da publicação, a revista relembra as falas mais marcantes de cada uma das conversas. Confira abaixo:

–

–

–

–