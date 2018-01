Artista do Cirque du Soleil sofre acidente em apresentação no Rio

Um acrobata do Cirque du Soleil sofreu acidente durante apresentação no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, confirmou a assessoria de imprensa do grupo a VEJA. O artista, cujo nome não foi divulgado, machucou o joelho ao realizar uma manobra no começo do show, que era gratuito e aberto ao público.

Segundo a assessoria de imprensa do espetáculo, o jovem foi encaminhado imediatamente para um hospital do Rio, cumprindo o protocolo padrão da companhia. Ele passou por uma bateria de exames durante a tarde, mas já recebeu alta e passa bem.

As apresentações do Cirque du Soleil na capital carioca acontecerão normalmente, com a adaptação do número de que o artista participava. O grupo exibe o espetáculo Amaluna até 21 de janeiro na cidade. Confira os valores dos ingressos.