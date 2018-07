O Museu do Louvre vestiu Mona Lisa com a camisa da seleção francesa neste domingo e parabenizou os jogadores pela conquista da Copa do Mundo da Rússia. A homenagem foi feita por meio de uma montagem, claro, e publicada no Twitter.

A imagem do principal quadro de um dos museus mais tradicionais do mundo, situado em Paris, talvez seja também a que mais seja alvo de montagens. Desta vez, o próprio Louvre fez a brincadeira e colocou Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, de camiseta azul. “Parabéns à equipe francesa pela vitória na Copa do Mundo da Rússia”, escreveu.

A França venceu a Croácia por 4 a 2 na final da Copa do Mundo da Rússia neste domingo e colocou o país em um novo patamar no futebol mundial. O time entrou para o seleto grupo dos bicampeões mundiais, ao lado de Argentina e Uruguai.

A seleção deixou para trás Espanha e Inglaterra, donas de uma conquista cada uma. Com uma bela atuação ofensiva, o time sofreu pouco diante da Croácia e conquistou seu segundo título exatamente 20 anos depois da vitória de 1998, quando ergueu a taça em casa.

A França foi consistente do começo ao fim da Copa da Rússia e chegou ao título com uma campanha de seis vitórias e um empate. A Croácia, apesar do vice, alcançou seu melhor resultados em Mundiais. Até então, o melhor desempenho foi justamente em 1998, quando foi eliminado pelos franceses na semifinal e alcançaram o terceiro lugar com uma vitória sobre a Holanda por 2 a 1.