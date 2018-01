Após casos de assédio, Testino é dispensado pela Família Real

Após ser acusado de assédio sexual por treze homens, o fotógrafo Mario Testino foi dispensado pela Família Real britânica — Testino seria o responsável pelas imagens do casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, em maio. O fotógrafo conhecido no meio da moda colaborou com a realeza diversas vezes. Além de ter tirado o último retrato da princesa Diana, foi o fotógrafo oficial do casamento do príncipe William e Kate Middleton e do batismo da princesa Charlotte, a filha do casal.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, Testino era o favorito para tirar os retratos da união de Harry e Megahn, mas foi dispensado depois dos casos revelados pelo The New York Times no último sábado. Treze homens, entre modelos e assistentes relataram casos que presenciaram, enquanto trabalharam com o fotógrafo de 63 anos.

Os advogados de Mario Testino negaram as acusações de assédio. Como resposta às revelações, a Condé Nast, que publica a revista Vogue, divulgou que o fotógrafo também está banido das publicações da casa.