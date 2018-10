Após AVC, Ziraldo tem boa evolução e passa por fisioterapia

O cartunista Ziraldo “apresentou boa evolução clínica”, segundo o boletim médico mais recente divulgado pelo Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 3. Ele foi internado na instituição no dia 26 de setembro, com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e em estado grave. No domingo, 30, Ziraldo teve uma melhora e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva (USI), e seu quadro de saúde segue estável.

Em 2013, o cartunista já havia sofrido um infarto leve quando estava fora do país para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital para passar por exames.

Recentemente, em agosto, o cartunista participou da Bienal do Livro de São Paulo, onde lançou sua primeira grande parceria com Mauricio de Sousa, o livro MMMMM: Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica, que reúne os mais famosos personagens criados, respectivamente, pelos dois desenhistas. No próximo dia 24 de outubro, Ziraldo completará 86 anos.