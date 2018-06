‘Apocalipse’ termina com recorde no Ibope – o que não é grande coisa

Apocalipse chegou ao fim nesta segunda-feira, dia 25, e conquistou a sua melhor audiência desde a estreia, em novembro. O índice, contudo, não é lá grande coisa, já que a média geral do folhetim não foi grande coisa.

Em São Paulo, o desfecho da trama bíblica marcou média de 13,1 pontos e pico de 15 – cidade onde a média geral da novela foi de 8 pontos de novembro a junho. No Rio, ela chegou ao segundo lugar no Ibope, com média de 17 pontos.

Em seu último capítulo, o programa mostrou o Juízo Final, momento em que o Anticristo encara Jesus, agora vivido por Dudu Azevedo, que continuará a dar vida ao personagem messiânico na próxima novela do canal, batizada simplesmente de Jesus, com estreia marcada para 17 de julho.