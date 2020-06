Aos 90 anos, Elza Soares lança versão rock and roll de ‘Juízo Final’

Sem dar o menor sinal de que deseja se aposentar, Elza Soares lançou nesta sexta-feira, 26, seu novo single, Juízo Final, poucos dias depois de completar 90 anos de idade, aniversário celebrado na terça-feira, 23. A composição de Nelson Cavaquinho ganhou nesta nova versão uma roupagem rock and roll bastante pesada e com muitos riffs de guitarra.

A letra tem tudo a ver com o momento de crise em diversos âmbitos que a humanidade enfrenta. Nela, Elza canta: “O sol há de brilhar mais uma vez/ a luz há de chegar aos corações/ o mal será queimado a semente/ o amor será eterno novamente”.

“Como estamos atravessando esse período drástico no Brasil e no mundo, eu quis gravar essa música, que fala do momento em que o bem vence o mal. Uma música clara, além de muito bonita. Fizemos um arranjo rock and roll, gostei muito do resultado”, disse a cantora em material divulgado à imprensa.

A nova versão contou com uma banda formada por Pupillo (bateria), Fernando Catatau (guitarra), Guilherme Monteiro (guitarra), Sidão Santos (synth bass), Marcus Ribeiro (cello), Bruno Queiroz (programação, efeitos e intervenções sonoras) e Felipe Ventura (violino e viola), que também assina o arranjo de cordas. A produção ficou com Rafael Ramos, mixada por Vitor Farias e masterizada pela engenheira de som Idania Valencia no Sterling Sound (EUA).