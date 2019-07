Aos 7 anos, filha de Beyoncé e Jay-Z marca primeiro hit nas paradas

Com apenas sete anos de idade, Blue Ivy Carter, primeira filha de Beyoncé e Jay-Z, tem tudo para seguir o mesmo caminho dos pais. Seu nome acaba de entrar na Billboard Hot 100, lista que reúne as canções mais populares nos Estados Unidos. A música Brown Skin Girl, a qual a garota divide os vocais com sua mãe e os cantores SAINt JHN e WizKid, estreou na 76ª posição.

A faixa faz parte do álbum The Lion King: The Gift, que tem curadoria e produção de Beyoncé e é inspirado na nova versão do filme O Rei Leão. No longa, Beyoncé dubla a personagem Nala.

O disco estreou em 2º lugar na parada de álbuns da Billboard, a Billboard 200, ficando atrás apenas de No.6 Collaborations Project, de Ed Sheeran, e tem participações de Kendrick Lamar, Childish Gambino, Pharell Williams e Jay-Z.

O sucesso é de família: ao longo de sua carreira, Beyoncé já emplacou 63 faixas na Hot 100 da Billboard, chegando ao topo da parada dez vezes – seis na carreira solo e quatro como membro do Destiny’s Child. Já Jay-Z entrou na lista 100 vezes, ficando quatro em primeiro lugar.