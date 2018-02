Aos 15 anos, ‘Anitta do Recife’ cumpre maratona de blocos em SP

Um dos principais hits do Carnaval de 2018 não veio de Claudia Leitte ou Ivete Sangalo. Nem de Anitta. Ao menos, não da original: aos 15 anos, Mc Loma, que se define como a “Anitta do Recife”, cumpre maratona de gravações e agita os blocos de São Paulo na esteira do seu sucesso Envolvimento. O vídeo da música no YouTube tem mais de 17 milhões de visualizações.

“Eu estou muito feliz. Tudo aconteceu muito rápido, mas está demais. Quero ir além”, falou a VEJA do alto do trio elétrico do bloco Agrada Gregos, na Zona Sul de São Paulo.

Com uma comitiva maior do que a antecessora no palco, a cantora Gretchen, Loma veio ao Carnaval acompanhada dos tios (que a vigiam 24h por dia) e de cinegrafistas para capturar imagens para seu novo clipe, da música Se Concentra. O vídeo será o terceiro lançado por ela. Além da filmagem caseira de Envolvimento divulgada anteriormente, a música ganhou uma versão profissional, com o produtor KondZilla, um dos mais famosos do funk brasileiro.

“É só o começo. Estou maravilhada com essa galera e quero continuar”, disse, ao lado das parceiras de palco, as Gêmeas Lacração.

O Agrada Gregos é só o primeiro dela no Carnaval. Ainda neste sábado, vai se apresentar no MinhoQueens, na Praça da República, no Centro. E amanhã no bloco Domingo Ela Não Vai, na Avenida 23 de maio.

Mesmo com a rotina, a tia, Fernanda Maria, garante que a vida escolar da menina não vai ser prejudicada. “Estamos vendo uma escola já, para ver se vamos nos mudar. Mas, depois do Carnaval, as aulas já começam. Ela vai continuar, sim”, afirmou.

Outra coisa em que sua tia botou ordem foi na bebida alcoólica. Em um Carnaval patrocinado por uma marca de cervejas, Mc Loma e as Gêmeas Lactação vão ter que ficar no isotônico. “Estou de olho, sempre”, concluiu.