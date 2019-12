Aos 14 anos, ator da Netflix é encontrado morto na casa dos pais

O ator mirim Jack Burns, conhecido por produções da Netflix e BBC, foi encontrado morto na casa dos pais em Greenock, Escócia, no dia 1 de dezembro, aos 14 anos. A informação foi divulgada na quarta-feira, 11, pelo jornal Metro. A causa da morte ainda não foi esclarecia, mas a polícia local diz não considerar o caso suspeito.

Burns atuou na série Retribution, da Netflix, em 2016, e na produção In Plain Sight, da emissora britânica BBC. Jack era irmão do também ator Rory Burns, de Outlander – alguns jornais chegaram a anunciar que Rory teria sido encontrado sem vida.

Além de ator, o adolescente era também dançarino. Desde 2012, Burns estudava dança na Elite Academy Dance – Academia Real de Ballet Clássico de Greenock, onde ficou por 7 anos. “Jack era uma inspiração para todos na Elite. Ele tocou o coração de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele. Nós, os membros da família do Jack e seus amigos estamos completamente devastados e sem palavras”, lamentam na publicação, postada na página oficial da escola no Facebook. O comunicado ainda convidou os alunos da escola a comparecerem em seus uniformes ao funeral, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 12, na Igreja St. Mary, em Greenock.

“Karen, Robert e Rory apreciariam que a família Elite que conhecia e amava Jack o tanto quanto eles comparecesse ao funeral. Também taria um pouco de conforto a eles caso os estudantes estivessem presentes com seus uniformes da Alba [escola de balé] ou Elite e sentassem reunidos”, completou.