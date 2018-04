Anitta vai participar da SPFW cantando clássicos da MPB

Anitta subirá pela primeira vez na passarela da São Paulo Fashion Week (SPFW). Mas não como modelo. A funkeira vai cantar durante o desfile da grife Água de Coco por Liana Thomaz, neste próximo sábado, 21, dia de abertura da 45ª edição da semana de moda paulistana, que acontece no Pavilhão das Culturas Brasileiras do Parque Ibirapuera, na zona sul.

A cantora vai entoar um setlist com seus principais sucessos e clássicos da MPB. A coleção da Água de Coco, intitulada “Brasil com Z”, promete homenagear a iconografia do Brasil-exportação, com referências como o carnaval e as paisagens tropicais.

A semana de moda segue do sábado, 21, até a próxima quinta-feira, dia 26.