Anitta responde desafio de Daniela Mercury: ‘Não apoio Bolsonaro’

Anitta não demorou a responder o desafio proposto pela colega Daniela Mercury neste domingo e usou suas redes sociais para declarar que não apoia a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência. A cantora ainda convidou Ivete Sangalo, Preta Gil e Claudia Leitte a entrar no debate.

“Quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês, de uma vez por todas, se não ficou claro, que eu não apoio o candidato Bolsonaro. Também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a hashatg (#EleNão), eu só quis dizer para vocês que além de se posicionar com hashtag a gente pode fazer isso durante a nossa vida, são nossas atitudes que mostram nossa luta contra preconceito, machismo, racismo, homofobia, nossa luta pelas minorias… “, afirmou Anitta em vídeo.

Fui desafiada pela @danielamercury a apoiar a #EleNao . Eu sou a favor da democracia e também não apoio a corrupção e o oportunismo. Agora desafio @ivetesangalo @ClaudiaLeitte e @PretaGil pic.twitter.com/ypwwm7pdnY — Anitta (@Anitta) September 23, 2018

“Bom, e como sou a favor da democracia, eu apoio sim o uso da hashtag #EleNão” e quero desafiar para esta campanha Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil”, completou a cantora. Na última semana, Anitta se envolveu em polêmica por seguir, no Instagram, a página de uma amiga que era defensora do candidato Jair Bolsonaro.

A cantora recusou-se a se posicionar politicamente e, na última quinta-feira, divulgou um vídeo revelando que não participaria de quaisquer movimentos políticos e que “não vota em candidato machista, homofóbico e racista”.

Horas antes de seu desabafo neste domingo, Daniela Mercury usou seu Instagram para convocar uma manifestação contra Jair Bolsonaro, com a participação de Anitta.

“Estou aqui para convidar todas as mulheres brasileiras para irem às ruas no dia 29 de setembro no movimento #EleNão. Ele não porque é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista, ele não porque é um atraso para nossa democracia. E eu gostaria de desafiar minha amiga Anitta para apoiar o movimento #EleNão. Vamos Anitta?”, disse Daniela Mercury em vídeo publicado em sua conta.