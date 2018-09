A cantora Daniela Mercury usou seu Instagram para convocar uma manifestação contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). No vídeo, ela chama as mulheres para comparecem ao movimento #EleNão no dia 29 de setembro e convoca a cantora Anitta a participar.

“Estou aqui para convidar todas as mulheres brasileiras para irem às ruas no dia 29 de setembro no movimento #EleNão. Ele não porque é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista, ele não porque é um atraso para nossa democracia. E eu gostaria de desafiar minha amiga Anitta para apoiar o movimento #EleNão. Vamos Anitta?”, disse Daniela Mercury em vídeo publicado em sua conta.

Recentemente Anitta se envolveu em polêmica por seguir, no Instagram, a página de uma amiga que era defensora do candidato Jair Bolsonaro. A cantora recusou se posicionar politicamente e, na última quinta-feira, divulgou um vídeo revelando que não participaria de quaisquer movimentos políticos e que “não vota em candidato machista, homofóbico e racista”.