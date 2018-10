Anitta promove união e respeito às diferenças em desenho animado

Mais um capítulo na expansão dos negócios de Anitta, o desenho animado Clube da Anittinha estreou nesta quarta-feira nos canais pagos Gloob e Gloobinho. Criada pela cantora, a série infantil apresentou em seu primeiro episódio, de cinco minutos de duração, uma curta história que fala de respeito às diferenças e união em prol de uma causa. Neste caso, uma coreografia de Anittinha, a personagem principal inspirada em Anitta e dublada por ela.

A protagonista precisa criar passos de dança para uma nova música, mas não está tendo muito sucesso sozinha. Por isso, decide promover um concurso de coreografia entre seus amigos e familiares. Cada um apresenta sua ideia, mas o que era para ser um momento divertido acaba em confusão já que todos querem ter seu passo de dança escolhido. Anittinha, então, resolve a questão unindo todas as ideias em uma única coreografia, para uma música (inédita) que fala que “cada um de um jeito é melhor para somar”.

Antenado, o desenho não esquece elementos que fazem parte do cotidiano de muitas crianças, como os celulares – o aparelho até faz parte da coreografia de uma das amigas de Anittinha –, os emojis e a moda do sereísmo, que fez sucesso até pouco tempo atrás. Também empresta ingredientes da vida pessoal de Anitta: os cachorros da série realmente existem na vida real e são todos da cantora, e o amigo de Anittinha, Estreller, é dublado por Renner Souza, maquiador e amigo íntimo da intérprete de Paradinha. Além disso, os nomes dos personagens também lembram os de pessoas próximas de Anitta: o pai da cantora, Mauro, batizou o pai de Anittinha, Mauro Mar, e seu irmão, Renan, ganhou versão animada com Renuvem.

O seriado, que terá sempre uma canção inédita nos episódios, vai ao ar no Gloob às 17h30 e no Gloobinho, às 18h30. A série também está no catálogo do Gloob Play e do Gloobinho Play, serviços de streaming que estão disponíveis para quem é assinante desses canais em operadoras de TV paga e para quem assina o Globosat Play. Também está disponível no canal Clube da Anittinha no YouTube.