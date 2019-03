Anitta identifica ladrão em meio a multidão de bloco de carnaval no Rio

Palco de mais 24 blocos de carnaval neste sábado, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu com o som e a festa do Bloco das Poderosas, que começou às nove horas da manhã, liderado pela cantora Anitta, e reuniu 400 000 foliões no centro da capital carioca. A festa, porém, não ocorreu livre de problemas. Um homem suspeito de tentar roubar um celular em meio a multidão foi identificado pela cantora do alto do trio elétrico. “Alô, Polícia. Tem um ladrãozinho aqui no meio”, disse Anitta no microfone, tentando coibir a ação. “O último que veio roubar aqui se lascou. Nasci pobre, estou aqui ralando. Ninguém precisa tirar nada de ninguém.”

Agora há pouco, um homem foi preso após tentar roubar um folião durante o Bloco das Poderosas. A cantora @anitta chegou a interromper o show para avisar aos policiais da ocorrência. pic.twitter.com/e41xHVKHOf — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) March 9, 2019

O susposto criminoso foi identificado pelos seguranças do evento e, segundo o jornal Extra, foi encaminhado para o 5º Distrito Policial, localizado no bairro da Lapa. O bloco de Anitta desfilou sob o clima de expectativa depois do tumulto ocorrido no bloco da cantora Ludmilla, na terça-feira de carnaval, no mesmo local onde aconteceu o desfile das Poderosas. Um conflito entre foliões e policiais militares levaram mais de 200 pessoas para os postos de saúde e hospitais próximos, de um total estimado de 1 milhão de participantes do bloco. Para tentar dispersar a multidão, policiais jogaram bombas de efeito moral, o que causou a intoxicação e queimadura em muitas pessoas.

Também no centro do Rio, a partir das 21h15 será realizado no Sambódromo o Desfile das Escolas de Samba Campeãs, com a festa sendo encerrada na madrugada pela campeã deste ano, Mangueira, por volta das 2h40, com o enredo “História para ninar gente grande”, baseado nas páginas ausentes da História do Brasil que homenageia os verdadeiros heróis brasileiros que foram vencidos por quem contou a história depois.

“Ao dizer que o Brasil foi descoberto e não dominado e saqueado; ao dar contorno heroico aos feitos que, na realidade, roubaram o protagonismo do povo brasileiro”, ensina o enredo, que entre outras mulheres homenageia a vereadora Marielle Franco, assassinada há um ano no Rio de Janeiro e cujo crime ainda não foi solucionado.

(com Estadão Conteúdo)