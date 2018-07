Anitta grava participação em filme com Paulo Gustavo

Anitta gravou uma participação no filme Minha Vida em Marte, com Paulo Gustavo e Mônica Martelli. As cenas da continuação do longa Os Homens São de Marte… E É Pra Lá que Eu Vou aconteceram em Curitiba, durante um show da cantora na cidade.

“Que ela arrasa eu já sabia, mas ver de pertinho e trabalhar junto foi ainda mais incrível! Mega profissa, generosa, talentosa e linda! Sua participação no filme vai ser muito especial!!! Obrigada e parabéns, Anitta”, escreveu Martelli no Instagram.

“Gravamos com essa musa linda e talentosa demais! Entramos no meio do show, bagunçamos tudo e fomos recebidos com o maior carinho!”, compartilhou Paulo Gustavo na rede social.

A adaptação da peça de mesmo nome, estrelada e escrita por Mônica Martelli, estreará no dia 27 de dezembro nos cinemas. Anitta já participou de filmes como Meus 15 Anos, com Larissa Manoela, e a comédia satírica Copa de Elite. Também atuou em Vai que Cola, com o mesmo Paulo Gustavo.