Anitta e Tiago Iorc estão entre os indicados ao Grammy Latino

A Academia Latina de Gravação, responsável por selecionar os indicados ao Grammy Latino, divulgou nesta terça-feira, 24, os concorrentes da vigésima edição da premiação, que acontece no dia 14 de novembro, em Las Vegas (EUA). Anitta e Tiago Iorc estão entre os artistas que representam o Brasil na disputa pelo gramofone.

A cantora pop aparece na categoria de melhor disco urbano com seu álbum Kisses, que conta com músicas em português, inglês e espanhol e participações de Ludmilla, Snoop Dogg, Caetano Veloso e diversos artistas. Já Tiago Iorc concorre por canção do ano pela música Desconstrução, que abre o disco Reconstrução, lançado este ano após um período sabático do cantor.

Mais brasileiros ainda aparecem em outras categorias da premiação. Na disputa por “Melhor Vídeo Musical Versão Curta”, Criolo e Nego do Borel concorrem pelos clipes de Boca de Lobo e Me Solta, respectivamente. Há ainda o álbum Folia de Treis, de Edu Ribeiro, Fábio Peron e Toninho Ferragutti, disputando o prêmio de melhor álbum instrumental, e Rio – São Paulo, do pianista André Marques, concorrendo a melhor álbum de jazz latino.

Os principais indicados ao Grammy Latino este ano são dois conterrâneos espanhois: o cantor pop Alejandro Sanz recebeu oito nomeações, incluindo álbum do ano. Atrás dele aparece Rosalía, cantora de 25 anos do gênero flamenco que concorre em cinco categorias, o que também inclui a principal.

Categorias em língua portuguesa

A premiação conta com categorias específicas para premiar artistas que cantam em língua portuguesa. Nomes como Anavitoria, Pitty, Liniker e Os Caramelos, BaianaSystem, Péricles, Gilberto Gil, Paula Fernandes e muitos outros encontram-se entre os indicados. Confira a lista completa abaixo:

Melhor Álbum de Música Cristã

Gente – Priscilla Alcântara

Sagrado – Adriana Arydes

Guarda Meu Coração – Delino Marçal

Preto no Branco 3 – Preto No Branco

360º – Eli Soares

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo

O Tempo é Agora – Anavitória

Tarântula – As Bahias e a Cozinha Mineira

TODXS – Ana Cañas

Para Dias Ruins – Mahmundi

Selfie – Jair Oliveira

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa

Vulcão – The Baggios

O Futuro Não Demora – BaianaSystem

O Céu Sobre a Cabeça – Chal

Goela Abaixo – Liniker e Os Caramelos

Matriz – Pitty

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Canta Sereno e Moa – Nego Álvaro

Mart’Nália Canta Vinícius de Moraes – Mart’nália

De Todos os Tempos – Monarco

Em Sua Direção – Péricles

Anaí Rosa Atraca Geral Pereira – Anaí Rosa

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

O Amor no Caos – Zeca Baleiro

Canta Tito Madi – Nana Caymmi

Tudo É Um – Zélia Duncan

Tempo Mínimo – Delia Fischer

Ok Ok Ok – Gilberto Gil

Besta Fera – Jards Macalé

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Hora Certa – Paula Fernandes

Francis & Felipe – Francis & Felipe

Em Todos Os Cantos – Marilia Mendonça

Live Móvel – Luan Santana

Ao Vivo em São Paulo – Mano Walter

Melhor Álbum de Música de Raízes

AJO – Foli Griô Orquestra

Macumbas e Catimbós – Alessandra Leão

Hermeto Pascoal e sua Visão Original do Forró – Hermeto Pascoal

O Ouro do Pó da Estrada – Elba Ramalho

Rei Caipira – Zé Mulato E Cassiano

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Ansiosos Pra Viver – Mestrinho

Desconstrução – Tiago Iorc

Etérea – Criolo

Mil e Uma – Claudia Brant e Arnaldo Antunes

Sem Palavras – António Zambujo (letra de Mário Laginha e João Monge)